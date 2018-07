Karlsruhe

Als erste Stadt im Bundesgebiet will Karlsruhe in Zukunft jeder zur Ausnüchterung in eine Arrestzelle eingelieferten Person ärztliche Betreuung zuteil werden lassen. Dieser Entschluß des Oberbürgermeisters ist nicht Ausdruck humanitärer Fortschrittlichkeit, sondern die Folge einer Affäre, die in den letzten zwei Wochen die Bevölkerung der Stadt, die lokale Presse und die regionalen Politiker beschäftigt hatte.

Am Mittag des 27. Dezember befand sich der 23jährige Möbelschreiner Jürgen Rukiek mit der Straßenbahn auf dem Nachhauseweg. Plötzlich brach er zusammen und mußte sich übergeben. Die Straßenbahnschaffner nahmen Volltrunkenheit an und übergaben den lästigen Passagier einer Polizeistreife. Die vom Erbrechen beschmutzten Kleider Rukieks und seine sichtliche Benommenheit („... er antwortete gut verständlich, wenn auch in der Art der Betrunkenen...“) waren auch für die Polizisten Indiz genug, um ihn bei der Ausnüchterungszelle des Karlsruher Polizeipräsidiums abzuliefern.

Dort blieb Rukiek acht Stunden ohne ärztliche Hilfe, obschon sein rechtes Bein auffallend schwer nachschleppte. Grund: Er hatte überhaupt keinen Alkohol getrunken, sondern – in der Folge eines erst kürzlich überstandenen Autounfalls – einen Schlaganfall erlitten. Immerhin fanden die Beamten ihren Häftling nun hinlänglich ausgenüchtert und brachten ihn auf seinen eigenen Wunsch in die Wohnung seiner Mutter. Was dort gesprochen wurde, ist und bleibt umstritten. Kommentar der Polizisten laut Frau Rukiek: „Total besoffen und verkotzt haben wir ihn gefunden.“ Diese Äußerung wurde nicht nur von den beteiligten Beamten, sondern auch vom Schutzpolizeidirektor vor dem Karlsruher Gemeinderat bestritten. Denn inzwischen ist der Mißgriff der Polizei zum Fall geworden. Während Jürgen Rukiek halbseitig gelähmt und seiner Sprache nicht mächtig im Krankenhaus liegt, wurde sein Mißgeschick im Vorfeld der baden-württembergischen Landtagswahlen heiß umstrittenes Politikum.

Stadträte der CDU nahmen den Vorfall wahr, um den SPD-Oberbürgermeister Klotz zu attackieren, und dieser ergriff die Möglichkeit, sich gegen die Politisierung einer Sachfrage zu verwahren und damit vom Fall als solchen abzulenken. Schließlich fuhr sich die Debatte auf einem Nebengleis fest: auf der Frage, ob die Presse mit ihren aufsässigen Fragen den Rahmen seriöser Berichterstattung verlassen oder ihre öffentliche Aufsichtspflicht erfüllt habe. Zur zweiten Möglichkeit neigte man für dieses Mal auf den Bänken der CDU-Vertreter. Ärzte, die selbst dem Stadtrat angehören, kommentier-, ten den Fall als „äußerst schwer zu diagnostizieren“. Neutrale Ärzte, so der Oberarzt Mückeley eines Stuttgarter Krankenhauses, bestätigten, daß die äußeren Symptome eines pathologischen Befunds und die der Betrunkenheit vor allem für einen Laien kaum zu unterscheiden seien.

Nicht alle Betrunkenen gestikulieren wild oder torkeln, aber alle riechen nach Alkohol, und dieser Geruch macht sich verschärft im Erbrochenen bemerkbar. Rukiek randalierte nicht, er roch nicht nach Alkohol. Wäre er gleich in ein Krankenhaus eingeliefert worden, man hätte möglicherweise einiges für ihn tun können. Immerhin: der Fall Rukiek ist für die Karlsruher Polizei Anlaß genug, bei ähnlichen Vorkommnissen in Zukunft besser hinzuschauen und besser hinzuriechen. Wenn es aber darum geht, alkoholisierte Kraftfahrer festzustellen, sind ihre Ermittlungsmethoden meistens präziser.

Karin Zeller