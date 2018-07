Von Kurt Becker

Der von den beiden Supermächten jetzt in Genf gemeinsam vorgelegte Atomsperrvertrag ist der erste Entwurf, welcher der Bundesregierung keinen Schrecken mehr einjagt. Kanzler und Außenminister halten Verbesserungen des Vertrags zwar weiterhin für notwendig, aber Willy Brandt bezeichnete den Entwurf immerhin als eine Diskussionsgrundlage. Das klingt anders als noch vor einem Jahr, wo Adenauer und Strauß gegen ein „Über-Versailles“ und einen „Morgenthau-Plan“ protestierten, während die Bundesregierung angesichts der damaligen amerikanischen Vorstellungen von einer Kontrolle der Nichtatomstaaten verdattert schwieg. Teils sind es die bemerkenswerten Korrekturen in der Kontrollfrage, die Washington gegenüber Moskau durchgesetzt hat und Bonn nun nicht mehr um die Zukunft seiner zivilnuklearen Wissenschaft und Wirtschaft fürchten lassen. Teils erklärt sich Bonns undramatische Reaktion auch aus den eigenen Einsichten in die Grenzen heute noch vertretbarer deutscher Nuklearpolitik.

In der Tat bedürfte es noch tiefgreifender Korrekturen am Entwurf, um gegenseitige Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen von Kernwaffenbesitzern und Nichtatommächten in jenes annehmbare Gleichgewicht zu bringen, das die Vereinten Nationen im November 1965 in einer Resolution von einem Sperrvertrag verlangt hatten. Noch ist der Vertrag keineswegs ausbalanciert. Deswegen werden auf der Genfer Siebzehner-Konferenz, wo Deutschland nicht vertreten ist, noch manche Kämpfe entbrennen. Sie werden sich über viele Monate hinziehen. Die Amerikaner geben sich da keinen Illusionen hin, obwohl Präsident Johnson gerade im Wahljahr gern einen Erfolg in der Entspannungspolitik vorweisen würde.

Die Bundesregierung sollte sich bei diesen bevorstehenden Auseinandersetzungen nicht mehr so weit vorwagen. Es geht jetzt nicht mehr – wie beim Artikel drei über das Kontrollsystem – um Vertragsvorschriften, die für uns lebenswichtiger sind, als für Staaten ohne hochentwickelte zivile Nukleartechnik. Es käme sonst nur der Verdacht auf, daß wir nicht Ruhe geben wollten, unter welchem Vorwand auch immer, bis daß der Sperrvertrag endlich zu Fall gebracht ist.

Unser Mühen sollte nur dem Versuch gelten, den Sperrvertrag akzeptabel zu machen – für die Bundesrepublik und für alle Staaten vergleichbarer politischer und wirtschaftlicher Größenordnung. In zäher und beharrlicher Arbeit hat Bonn dazu einen wichtigen Beitrag geleistet, der in dem revidierten Vertragsentwurf auch sichtbar geworden ist. Dieser Aufwand lohnte sich, auch wenn wir dafür in Kauf nehmen mußten, unserem wichtigsten Verbündeten auf die Nerven zu fallen. Von allen Vertragsänderungen sind diejenigen der Kontrollbestimmungen am wichtigsten. Wir können jetzt davon ausgehen, daß folgende Garantie gegeben ist:

1. Die zivile Nukleartechnik ist gewährleistet, ihr Schutz und sogar ihre Förderung durch Informations- und Erfahrungsaustausch ist vertraglich verankert. Das Kontrollsystem wird ausdrücklich auf den Vertragszweck beschränkt, die Weiterverbreitung von Kernwaffen zu verhindern.

2. Die Gefahr der Industriespione ist beseitigt, weil Inspektionen an Ort und Stelle sich nicht auf die Atomanlagen im ganzen erstrecken werden, sondern auf „strategische Stellen“ beim Ein- und Ausgang der Kernbrennstoffe begrenzt werden kann.