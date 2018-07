Europa – Weltmacht oder Spielball der Großmächte

Von Hans von der Groeben

Die Uneinigkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über den Beitritt Englands, wie sie in der Ministerratssitzung vom 18. und 19. Dezember 1967 wiederum zutage trat, wird nicht ohne Auswirkungen auf die Europapolitik bleiben.

Bisher haben wir uns dem Ziel einer europäischen Einigung durch kontinuierliches Fortschreiten der wirtschaftlichen Integration genähert und somit eine Konfrontation der Standpunkte vermieden. Dieser Weg muß fortgesetzt werden.

Eine Unterbrechung des Integrationsprozesses würde nicht nur Stillstand, sondern Rückschritt bedeuten, sie trüge den Keim der Auflösung in sich. Der Ernst der Situation wird uns klar, wenn wir das Schicksal der NATO betrachten, nachdem es nicht gelungen ist, sie entsprechend den geänderten außenpolitischen Verhältnissen zu einer voll integrierten europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu entwickeln.

In dieser Lage müssen wir uns zunächst darauf besinnen, was eigentlich geschehen müßte, damit Europa und die europäischen Staaten nicht Objekt der Außenpolitik der Großmächte bleiben, sondern in Zukunft wieder die ihnen zukommende gestaltende Rolle spielen können.