„Ein Verkehrspolizist kann keinen Bankraub verhindern, aber seine sichtbare Anwesenheit wirkt abschreckend“, schrieb die Londoner „Times“ vorige Woche. Bis 1971 wird Großbritannien jedoch – wie es das Sparprogramm der Labour-Regierung will – seine militärische Präsenz „östlich von Suez“ abbauen. Für die Zeit danach bangen die Ölscheichs am Persischen Golf um Reichtum und Macht.

An den Rändern dieser strategisch wichtigen Drehscheibe zwischen Afrika und Asien, Mittelmeer und Indischem Ozean liegen etwa fünfzig Prozent aller Erdölreserven der Welt. Großbritannien bezieht jährlich allein drei Milliarden Tonnen Öl aus der Golfregion und hat dort etwa zehn Milliarden Mark in die florierende Ölindustrie investiert.

Seine Wirtschaftsinteressen versuchte London bislang auf dreifache Weise abzusichern:

durch eine Reihe bilateraler Beistands- und Schutzverträge, die 1961 mit Kuweit, 1916 mit Katar, 1861 mit Bahrein und 1853 mit den Treuhandstaaten an der Piratenküste abgeschlossen worden waren,

durch den multilateralen Verteidigungspakt „CENTO“ (Zentrale Vertragsorganisation, früher Bagdadpakt), dem außerdem noch die Türkei, der Iran und Pakistan angehören, und

durch die drei Militärstützpunkte Bahrein, Scharjah und Masira, auf denen 6000 Mann und zwei Geschwader Jagdbomber stationiert sind.

Mit dem britischen Truppenabzug werden die Verteidigungsabkommen auf einen bloß symbolischen Wert reduziert. Großbritannien kann aber auch 240 Millionen Mark jährlich einsparen und sich von dem Verdacht befreien, es verfolge im Persischen Golf imperialistische Ziele. Die Ölindustrie hofft, daß die Scheichs auch weiterhin für den Abfluß ihres „schwarzen Goldes“ sorgen werden.

Die Staatskrisen in Persien (1951), im Irak (1956), in Nigeria (1967) und der Nahostkonflikt haben jedoch gerade den Briten drastisch vor Augen geführt, daß der Ölstrom abrupt versiegen kann. Die USA und die Scheichs befürchten denn auch, daß die Briten 1971 ein Vakuum hinterlassen werden, in dem unliebsame Mächte Krisen stiften könnten – etwa die Sowjets, die Ägypter oder arabische Rebellen, die von Moskau oder Kairo ferngesteuert werden.

Diesen Gefahren versuchen die Feudalherren am Persischen Golf schon jetzt aus eigener Kraft auszuweichen, nachdem sie London vergeblich angeboten hatten, die Stationierungskosten für britische Truppen aus eigener Tasche zu bezahlen. Der Emir von Kuweit reiste nach Teheran zum Schah von Persien, der Scheich von Bahrein besuchte den König von Saudi-Arabien. Schah Reza Pahlewi und König Feisal werden sich nächsten Monat treffen. Das Ziel der Reisediplomatie, die mit einem Nebel von Dementis umgeben wurde, ist ein regionales System auf bilateraler oder multilateraler Basis zur Verteidigung von Sicherheit und Stabilität gegen innere und äußere Feinde – ein Vorhaben, an dem auch Pakistan interessiert sein könnte und das von London und Washington kräftig gefördert wird.