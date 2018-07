Harold Wilson setzte sich die Pelzmütze auf wie vor neun Jahren Harold Macmillan, aber seiner Rußland-Reise war weniger Erfolg beschieden. Er flog zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt nach Moskau – eine gespaltene Fraktion im Rücken, eine gescheiterte Wirtschaftspolitik zu seinen Füßen, der Regierungschef eines Landes, das soeben als Weltmacht abgedankt hatte. Was sollte sein Polit-Tourismus da schon fruchten?

Die Sowjets behandelten ihn ungemein kühl. „Großbritannien würde gern die Wölfe füttern und gleichzeitig die Schafe retten“, schrieb die „Iswestija“ in einem sarkastischen Begrüßungsartikel. Wilson habe in allen kritischen Entscheidungen die Dogmen und Postulate der Konservativen befolgt, die er früher scharf kritisiert habe. Englands Politik von Vietnam bis Deutschland werde davon bestimmt, „daß der Dollar die Hauptstütze des Pfundes ist“. Nach diesem Auftakt waren spektakuläre Ergebnisse nicht mehr zu erwarten, allenfalls eine Ausweitung des Handels.

Macmillan wurde während der Berlin-Krise im Jahre 1959 der Vorreiter zum Gipfel. Es wird Wilson nicht vergönnt sein, in der Vietnam-Krise eine ähnliche Rolle zu spielen. Die Russen stellen sich einen Vermittler anders vor. Und auch in Washington reicht der britische Einfluß derzeit nicht weit. Auf außenpolitischem Gelände wird sich der Labour-Premier den Lorbeer kaum holen können, der ihm in seiner Innenpolitik versagt blieb. Th. S.