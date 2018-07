Inhalt Seite 1 — Opposition - um welchen Preis? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Bonn, im Januar

Das Schiff der Freien Demokraten, das in den politischen Stürmen des Hannoveraner Parteitags arg ins Schwanken geraten war, scheint jetzt wieder etwas ruhigere Gewässer angesteuert zu haben. Für den bevorstehenden Parteitag in Freiburg ist eine Wiederholung der Redeschlachten von Hannover nicht zu erwarten. Die Programmdebatte ist sanft entschlafen. Die Chancen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg stehen nicht schlecht. Die Partei hat sich allmählich in die Oppositionsrolle eingelebt, und sie wird sich von ihrem neuen ideologischen Mentor, dem Soziologen Dahrendorf, gern bestätigen lassen, welche hohe staatspolitische Verantwortung sie als übriggebliebene Oppositionspartei trägt.

Der Führungswechsel in den wichtigsten Positionen ist längst ausgekämpft und ausgehandelt. Ohne Zweifel wird Scheel als Nachfolger Mendes bestätigt werden, und auch die Wahl seiner drei Stellvertreter – Mischnick, Genscher und Müller – wird glatt über die Bühne gehen. Als sicher kann ferner gelten, daß Kühlmann-Stumm in das neue Präsidium aufgenommen wird, und auch Schatzmeister Rubin wird trotz der Gegenkandidatur von Margulies wohl das Rennen machen. Welche drei Beisitzer außerdem noch ins Präsidium einziehen, läßt sich weniger sicher voraussagen: ein Vertreter des Nordens (Hoppe), ein Bayer (Bahner) und ein Schwabe (Moersch)?

Die Gewichte sind schön verteilt, wie schon bei der Vorstandswahl zur Fraktion. Mischnick (früher Stellvertreter und jetzt Vorsitzender) hat mit Kühlmann-Stumm die Plätze getauscht, für Zoglmann ist Dorn Stellvertreter geworden, und für Borm der Bayer Ertl. Grundlegende Veränderungen brachte diese Wahl nicht, und auch in Freiburg sind Sensationen nicht zu erwarten.

Freilich, ganz ohne Überraschungen geht es bei den Freien Demokraten doch nicht ab, und wenn sie nicht selber dafür sorgen, helfen andere gern aus. So wurde eine Woche vor dem Parteitag die Meldung lanciert, der Nürnberger Photohändler Porst, gegen den wegen des Verdachts landesverräterischer Beziehungen zur DDR ermittelt wird, habe an Vorstandssitzungen der FDP teilgenommen, prominente FDP-Mitglieder seien in die Affäre verwickelt. Nicht zufällig wurde diese Meldung von Blättern verbreitet, die schon immer schnell bei der Hand waren, der FDP staatspolitische Unzuverlässigkeit zu attestieren.

Die Meldungen sind zwar falsch, aber durchaus geeignet, bei unmündigen Staatsbürgern alte Vorurteile wieder zu wecken. Für den Parteitag allerdings konnten sich die Freien Demokraten kaum etwas Besseres wünschen. Ohnehin war nicht damit zu rechnen, daß es über die Deutschlandpolitik zu erbitterten Auseinandersetzungen kommen würde; solche Meldungen zwingen vollends zur Solidarität.