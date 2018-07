Mit Waldemar Fast auf einsamen Routen

Am fünften Tag kommt Neptun an Bord. Das Schiff hat den nördlichen Polarkreis überquert. Am siebten Tag erreicht das Schiff Spitzbergen, die seltsamen, monatelang fast unbewohnbaren Inseln im nördlichen Eismeer. Doch siehe: „Spitzbergen verwandelt sich im Sommer in ein Wunderland. Von Millionen Vögeln bevölkert, von farbenprächtigen Blumen und Blüten bedeckt...“ Das ist das neueste und vielleicht aufregendste Reise-Abenteuer aus dem skandinavischen Zauberkasten des Reisebüros Waldemar Fast in Hamburg. Die Nordland-Reisen aus diesem Haus haben als zusätzliche Verlockung eine Prise Abenteuerlichkeit, Entdeckerlust und Optimismus: Norwegen entdecken, mit dem eigenen Auto auf einsamen Routen, Touren durch Schweden und Finnland, kombinierte Reisen (Bahn, Schiff, Flugzeug, Bus) zur Inselgruppe der Lofoten, ins norwegische Hochland, zu den Fjorden Westnorwegens, nach Westschottland und zur Insel Skye. Oder eine Campingtour quer durch Island („Mit Spezialautobussen und Zelten durch die meistenteils unbewohnten wilden Hochländer“; Preis ab 1679 Mark). Oder eine Kreuzfahrt auf Finnlands Seen (ab Lübeck 1320 Mark). Oder Ferien auf einem finnischen Bauernhof oder in einem weltvergessenen Hotel in Lappland (zwölf Tage Vollpension 636 beziehungsweise 910 Mark). Waldemar Fast (neuerdings Partner von International Airtours) kennt nach 17 Jahren skandinavischer Reise-Erfahrung alle Wege und Bequemlichkeiten mit diesem Hauch von Abenteuer im hohen und im höchsten Norden. bo.

Gesamtdeutsches Rendezvous

An der bulgarischen Schwarzmeerküste wurde südlich von Burgas das „Internationale Naturistengelände Rapotamo-Strand“ eröffnet. Man erreicht diesen Strand zu Fuß in etwa einer halben Stunde von Arkutino, das aus einem großen Motel, einem Gartenrestaurant und zwei Campingplätzen besteht, dazu noch ein paar Läden und ein Postamt. Arkutino-Rapotamo ist ein beliebter gesamtdeutscher Rendezvousplatz. Denn seit vorigem Jahr dürfen mitteldeutsche Urlauber auch als Einzelreisende ohne schriftlich beglaubigte Einladung nach Bulgarien reisen. Sie müssen, um von den DDR-Behörden die Reisegenehmigung zu erlangen, einen vierseitigen Fragebogen ausfüllen, in dem auch nach der Verwandtschaft in der Bundesrepublik gefragt wird. Beurteilungen des Arbeitgebers und des Betriebsrates sind erforderlich.