Teure Affen

Als die britische Regierung, um das Pfund zu retten, die Engländer zur Kürzung ihrer Ausgaben für Auslandsreisen zwang, machte sie eine Ausnahme: Für Länder des Sterling-Blocks galt die Beschränkung nicht. Die Regierung empfahl damals den englischen Urlaubern Gibraltar. Es ist nicht weit, gehört zum Sterling-Block, und ein Gibraltarbesuch ist eine patriotische Reise: Die Spanier sollen sehen, daß das englische Volk niemals auf den Felsen verzichten wird. Kommentar eines Fremdenverkehrsexperten: „Gibraltar ist der häßlichste Ort am Mittelmeer, außer unzähligen Affen gibt es nichts zu sehen.“ Doch die Engländer reisten nach Gibraltar. Die Besucherzahl stieg um rund 100 Prozent.

Als die britische Regierung, um das Pfund zu retten, die englische Währung abwertete, erhöhten die Fluggesellschaften (BUA, BEA) die Gibraltar-Tarife, trotz gegenteiliger Versprechungen, um fünf Prozent. Nun reisen verärgerte Briten wieder nach Spanien: Dort ist es schöner und inzwischen auch billiger.

Spanien gewinnt

Die Abwertung der spanischen Pesete und die gleichzeitig von der Regierung angeordnete Preisstabilität im Tourismus haben Spanien zu einem begehrten Reiseziel gemacht. In England sind bei einigen Reisebüros bereits 80 Prozent aller spanischen Hotelplätze für den Sommer ausgebucht. Die Amerikaner rechnen mit einer Steigerung um 25 Prozent im Spanien-Tourismus. 1967 reisten fast 18 Millionen Touristen nach Spanien. Ab Mai 1968 werden zum erstenmal Hotels auf Mallorca für tschechische Touristen reserviert.

Konkurrenz für Reisebüros

Belgische und holländische Reisebüros sind empört: Einzelhandelsunternehmen wollen mehr als bisher am Tourismus verdienen. In Holland übernahm die größte Handelskette, Vroom und Dreesmann, das Reiseunternehmen Centouri, eine Versandfirma verhandelt mit den Reisebüros Voigt und Geber (Club Méditerranee), und drei bekannte Veranstalter verkaufen ihre Reisen gemeinsam in den Geschäften der Bijenkorf-Handelskette. Neckermann ist ebenfalls an Holland interessiert. Es gilt als sicher, daß noch in diesem Jahr ein erstes NUR-Reisebüro eröffnet wird.