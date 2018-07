In Hamburgs berühmtester Kirche ist es zu einem Eklat gekommen. Entgegen dem Rat seines Bischofs Wölber, der in einer Erklärung zu den Studentenauftritten in St. Michaelis empfohlen hatte, „lediglich Kirchenvorsteher und Mitarbeiter sollten soweit wie möglich einen eventuellen Tumult vermeiden helfen“, ließ sich der prominente Theologe und Prediger Thielicke bei seinem letzten Gottesdienst von einer 50 Mann starken, zivil gekleideten Leibgarde aus der Heeresoffiziersschule II beschützen.

Junge Pfarrer, Vikare und Theologie-Studenten, mitsamt einigen SDS-Mitgliedern wollten in der Kirche und vor der Gemeinde nach der Predigt mit dem Professor diskutieren. Ausdrücklich hatten sie ihm, nachdem es bei ihrem ersten Versuch zu unerfreulichen Szenen gekommen war, versprochen, sich jeder Provokation zu enthalten. Doch Thielecke, erzürnt über die Vorfälle an der Hamburger Universität und in der Berliner Gedächtniskirche, traute der Zusage nicht und wandte sich hilfesuchend an den Offiziersschulleiter, General Wulf. Der schickte, ihm prompt den Saalschutz, als „beruhigendes Element“.

Ist es so weit gekommen mit der Kirche und dem Gottesdienst? In einem Augenblick, wo führende Bischöfe – darunter Scharf, Heidland und Dietzfelbinger – Verständnis für das Engagement der Studenten aufbringen, scheut ein Theologe nicht die Gefahr, das Gotteshaus zur Box-Arena werden zu lassen.

Ordnung ist nicht alles, auch Gottesdienstordnung nicht. Wenn die Kirche mit der Welt gehen und in der Welt wirken will, muß sie lernen, sich mit heilsamer Provokation anders auseinanderzusetzen als mit abkommandierten Fäusten. D. St.