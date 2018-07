Schiller und Strauß streiten sich um Steuersenkung und Konjunkturbelebung. Sind die Flitterwochen von „Plisch und Plum“ vorbei? Diether Stolze und Kurt Simon sprachen mit dem Finanzminister.

ZEIT: Herr Minister, Ihnen stehen schwere Wochen bevor. Der amerikanische Druck auf uns wird stärker, die USA wollen einen noch höheren Devisenausgleich. Kann die Bundesrepublik diesen Wunsch erfüllen?

Strauß: Auf die Dauer ist der von den Amerikanern gewünschte Devisenausgleich – jedenfalls in der von ihnen vorgeschlagenen und gewünschten Höhe – nicht durchführbar. Die Erstausstattung der Bundeswehr, die große Einkäufe in Amerika ermöglicht hat, ist abgeschlossen. Wir haben infolge der Vereinbarung zwischen Erhard und Johnson ein Guthaben von 3,16 Milliarden Mark in den USA. Durch Rüstungskäufe kann dieses Guthaben etwa um eine Milliarde Mark jährlich abgebaut werden.

ZEIT: ... so daß wir bis 1970 schon im voraus bezahlt haben?

Strauß: Es sind einige Unbekannte in der Rechnung. Wir wissen noch nicht, ob die „Phantom“ beschafft wird, ob sie ganz aus Amerika beschafft wird oder ein Nachbau in Deutschland erfolgen soll, ob weitere Fla-Raketen-Zerstörer in Amerika gekauft werden oder zumindest ihre Raketenausrüstung – aber diese Entscheidungen können nicht unter dem Gesichtspunkt des Währungsausgleichs erfolgen, hier müssen viele Aspekte geprüft werden.

ZEIT: Wir müssen aber auch unsere technologische Entwicklung forcieren. Und ist das nicht, ob man dies bedauerlich findet oder nicht, weitgehend davon abhängig, ob moderne Waffensysteme im eigenen Land oder in internationaler Kooperation entwickelt werden?

Strauß: Ja, im eigenen Land oder im europäischen Bereich. Ein besonderes Charakteristikum dieser Rüstungskäufe ist es, daß wir mit dem Preis für den Erwerb kompletter, moderner Waffensysteme auch einen beträchtlichen Prozentsatz ihrer Entwicklungskosten bezahlen. Wir finanzieren also den technologischen Vorsprung der Amerikaner, der ständig wächst, durch diese Käufe zum Teil mit.