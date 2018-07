Damit SDS-Mütter künftig mehr Zeit haben, sich in wissenschaftlicher Arbeit zu emanzipieren, will der Landesverband Berlin des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes eigene Kindergärten organisieren. Den städtischen Kindergärten sollen die kleinen Genossen nicht ausgeliefert werden, da sie dort lediglich autoritär ausgerichtet und den progressiven Tendenzen der SDS-Eltern entzogen werden. Arbeiterkinder und Kinder aus einem christlichen Elternhaus sollen in den SDS-Kindergärten ebenfalls Aufnahme finden. R.