Von Ruth Dirx

Über eines sind sich heute alle Sachverständigen einig: daß die frühen Kindheitseindrücke und die Erziehung in diesen Jahren das spätere Leben eines Menschen viel intensiver prägen, als den meisten von uns bewußt ist. Um so mehr wundert es, mit welcher Unbedenklichkeit, ja Fahrlässigkeit die Erziehung dem Zufall überlassen wird – den ungelernten Eltern, den unzureichend ausgebildeten Kindergärtnerinnen. Unlängst beschrieb Valeska von Roques hier autoritäre Tendenzen im Kindergarten, jetzt stellt Ruth Dirx, Verfasserin des in der Fischer-Bücherei erschienenen Buches „Das Kind, das unbekannte Wesen“, die provozierende Frage, ob Kindergärten in ihrer gegenwärtigen Form noch taugen, ein Thema, das bei der jüngsten Debatte über das Kind vorige Woche im Bundestag kaum berührt worden ist.

Wir haben viel zu wenig Kindergärten – so höre ich oft klagen. „Ich habe mein zweites Kind gleich nach der Geburt angemeldet“, sagte mir eine junge Frau, „dann hat es wenigstens Aussicht, mit drei Jahren aufgenommen zu werden.“ Doch diesem Andrang steht eine merkwürdige Erfahrung entgegen, die man von jeder Kindergärtnerin erfahren kann, wenn man sie nach den Gebühren fragt. Sie betragen etwa 25 bis 35 Mark monatlich. „Finden Sie diese Gebühren berechtigt?“ fragte ich eine von ihnen. Ihre Antwort: „Wenn wir kein Schulgeld erhöben, kämen weniger als die Hälfte der angemeldeten Kinder regelmäßig zum Kindergarten. Was nichts kostet, taugt auch nichts.“ Aber die Schule kostet doch auch nichts, sagte ich, und da meinte sie: „Der Schulbesuch ist ja auch Zwang.“

Also brauchen wir nun mehr Kindergärten?

Um dieses Rätsel zu lösen, habe ich Frauen gefragt, die sich morgens zwischen acht und neun Uhr auf den Weg machen, um ihre Kleinen dieser Institution anzuvertrauen. Nur wenige von ihnen (etwa zehn Prozent) sind berufstätig; einige möchten, daß ihr Kind hier Spielkameraden findet, weil es keine Geschwister hat; die meisten nennen andere Gründe, zum Beispiel: „weil man da so schöne Liedchen lernt“ oder „dann haben sie es leichter, wenn sie zur Schule kommen“. Vielen geht es aber auch nur darum, ungestörter kochen, putzen, einkaufen zu können, und sie glauben, die Kinder seien im Kindergarten gut aufgehoben.

Sind sie es? Die meisten Eltern werden diese Frage ohne Zögern bejahen. Selbst wenn sie – oder gerade weil sie – einmal einen Kindergarten von innen gesehen haben. Die meisten Erwachsenen sind entzückt, wenn sie zwanzig, dreißig kleine Kinder sehen, die auf ein Kommando alle gleichzeitig in die Hände klatschen, mit den Füßchen stampfen, mit den Köpfen wackeln und ein Lied dazu singen. Völlig unreflektiert staunen sie darüber, daß man mit Rhythmus und Musik und anderen psychologischen Tricks schon die Kleinsten dazu bringen kann, die erstaunlichsten Dinge nachzumachen. Ich beobachtete, wie sie unter Anleitung der Kindergärtnerin kunstvolle Basteleien anfertigten, Lieder mit ellenlangen Strophen herunterleierten, Häuschen, Männchen, Autos malten.

Und ich sah auch, wie beim gemeinsamen Frühstück ein Junge sein Butterbrot in Revolverform zurechtbiß, die Kruste in die Hand nahm und mit „peng, peng“ auf seine Spielkameraden zielte. Sogleich erwachte der gut geschulte Imitationstrieb. Im Handumdrehen knabberten alle aus ihrem Butterbrot einen Revolver. Die ganze Tischgesellschaft krähte „peng, peng“ und zielte mit den Brotkrusten aufeinander.