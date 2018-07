Nach dem Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung strebt Bundeswirtschaftsminister Schiller ein Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung an, das sich ungefähr in der Mitte zwischen den Voraussagen der Konjunkturforschungsinstitute und anderer Schätzungen, wie beispielsweise der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) in Paris bewegt. Schiller hält die von ihm angegebenen Zuwachsraten aber auch nur für gesichert, wenn die sogenannte Investitionssteuer von acht auf etwa fünf Prozent gesenkt würde. Bei Bundesfinanzminister Strauß ist Schiller mit diesem Wunsch nach Steuersenkung auf wenig Gegenliebe gestoßen.

Zuwachsraten in Prozent

Bruttosozialprodukt (real) 4

öffentliche Investitionen 13

private Unternehmer (ohne Wohnungsbau) 7,5

Bruttoanlageinvestitionen 7,2

öffentlicher Verbrauch 4,5