Revolutionäre pflegen sich nicht an bestehendes Recht zu halten, aber sie benutzen gern juristische Argumente als taktische Mittel zum Zweck. So nehmen auch jene Studenten, die neuerdings Universität und Gesellschaft von Grund auf revolutionieren wollen, wirkliche oder vermeintliche Fehlgriffe der Professoren zum Anlaß, „Notwehr“ und „Widerstand“ zu propagieren. Es grenzt ans Groteske, wie dieselben Leute, die zu allen möglichen Akten der Auflehnung gegen Gesetz und obrigkeitliche Anordnungen aufrufen, von ihren Gegnern „formaljuristisch korrekte“ Handlungsweise verlangen – und was sie darunter verstehen.

Bekanntlich wurde der jüngste Streit an der Hamburger Universität dadurch ausgelöst, daß Professor Wenke den Soziologie-Studenten Reinhold Oberlercher aus seinem pädagogischen Seminar verwies, nachdem dieser dazu aufgerufen hatte, Wenkes Vorlesung zu „sprengen“ (oder „in Diskussion überzuleiten“).

Daraufhin wurde dem Professor in zahllosen Flugblättern „Willkür“ und „Selbstjustiz“ vorgeworfen, und in einer improvisierten Studentenversammlung sprach man davon, Wenke hätte seinen Streit mit dem Kommilitonen vor ein „Schiedsgericht“ bringen sollen. Daß Wenkes Anordnung ein Verwaltungsakt war, daß Verwaltungsakte stets „einseitig“ ergehen und daß sie auf Klage des Betroffenen hin vom Verwaltungsgericht aufgehoben werden können – dies alles war Oberlercher und seinen lärmenden Freunden offenbar unbekannt.

Auf den Rat von Juristen hin legte Oberlercher Widerspruch gegen den Ausschluß ein, wurde vom Rektor sogleich (abschlägig) beschieden und wandte sich dann an das Gericht. Sein Antrag, ihn bis zur Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Aussperrung wieder zum Wenke-Seminar zuzulassen, wurde vom Gericht abgewiesen. Damit ist noch nicht entschieden, ob der Hinauswurf rechtmäßig war oder ob der Professor seine Kompetenz überschritten hat.

Es wird in diesem Zusammenhang vielleicht eine Rolle spielen, daß Oberlerchers „Sprengungs“-Aufruf nicht der Anfang, sondern der Höhepunkt einer Reihe von Reibungen mit Professor Wenke war. Schon vorher hatte der Student den der Professor auf besondere Bitte hin zu dem Seminar zugelassen hatte, laufend die Diskussion von den angesetzten Themen weg auf allgemeine Probleme lenken wollen und sich dadurch bei den meisten übrigen Teilnehmern unbeliebt gemacht.

Selbst wenn man meint, Wenke habe Oberlercher nicht hinauswerfen dürfen, sind die Gegenmaßnahmen der radikalen Gruppen sehr viel anfechtbarer. Es ist ziemlich müßig, darüber zu streiten, ob die verschiedenen „go-ins“ und „sit-ins“ größerer Studentengruppen in Universitätsgebäuden Hausfriedensbruch darstellen (diese Gebäude sind ja für Studenten da), aber man muß schon große Scheuklappen haben, um es rechtmäßig zu nennen, daß Vorlesungen durch Sprechchöre unmöglich gemacht, Professoren zu Diskussionen genötigt und ihre Diensträume regelrecht belagert werden.

Die adäquate Gegenwehr der Studenten ist die Kritik – mit Argumenten, nicht mit Stimmgewalt – und der Boykott (aber ohne Behelligung der andersdenkenden Studenten). Nötigung, den Keim der Lynchjustiz, kann ein Rechtsstaat nicht dulden. Und dasselbe Grundrecht, das den Kritikern ihre Meinungsfreiheit garantiert, gewährt den Angegriffenen die Freiheit zu schweigen. Hans Peter Bull