Von Erhard Eppler

Günter Howe (Hrsg.): "Nichtverbreitung von Kernwaffen – Ein Problem der Friedenssicherung"; Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft, Bd. 22; Eckert-Verlag, Witten; 162 Seiten, 16,– DM.

Zu den Themen, welche die politische Diskussion im Jahre 1968 beherrschen werden, in der Bundesrepublik möglicherweise noch stärker als anderswo, gehört der Atomwaffensperrvertrag. Nachdem sich die beiden Weltmächte auf eine Formel für den Kontrollartikel geeinigt haben, könnte schon bis Mitte März ein fertiger Entwurf von Genf nach New York gehen. Dann werden auch wir gefragt sein, ob wir diesen Vertrag unterschreiben wollen. Und dann könnte sich in der Bundesrepublik jener irrationale Aufschrei wiederholen, der vor Jahresfrist die Entspannungspolitik der Bundesregierung vielleicht mehr diskreditiert hat als die falschen Zungenschläge nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Rumänien.

Daher ist es der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg hoch anzurechnen, daß sie nun das Thema des Sperrvertrages angepackt hat. Man wird diesem Buch keinen der Vorwürfe machen können, denen Publikationen aus dem Bereich der evangelischen Kirche manchmal begegnen: weder ist es ängstlich am Vergangenen orientiert noch das Produkt schwärmerischen Friedenswillens. Hier wird berechnet, was immer berechnet werden kann, ökonomisch, militärstrategisch, technologisch. Hier hat alles seinen Platz, nationale und europäische Interessen, und doch wird das Thema nicht aus den Augen verloren: Friedenssicherung im Atomzeitalter.

Es beginnt mit einer soliden Information von J. Seetzen über die Entwicklung der Kernenergietechnik, die in dem Satz gipfelt, "daß die Schnellen Brutreaktoren die Lösung des Energieproblems der Menschheit sind". Bei der Entwicklung dieser Reaktoren, die wohl schon in einem guten Jahrzehnt wirtschaftlich eingesetzt werden können, kann die Bundesrepublik durchaus mithalten.