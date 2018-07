Inhalt Seite 1 — Vom verbürgten, unkürzbaren Recht, Student zu sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie so viele Schwierigkeiten dieser Gesellschaft, vom Verkehrschaos bis zur politischen Bedrohung, soll nun offenbar auch noch die Universitätsreform von der Justiz gelöst werden.

Als die ersten Universitäten im Mittelalter gegründet wurden, erhielten viele von ihnen eine eigene Gerichtsbarkeit; nur ihr waren Magister und Scholaren unterworfen.

Jetzt ist das alles ganz anders geworden. Professoren rufen Gerichte an gegen Studenten, die sie als Hausfriedensbrecher bestraft sehen wollen. Studenten rufen Gerichte an gegen Professoren, die ihnen nicht erlauben wollen, ad infinitum zu studieren. Es ist ein Jammerspiel. Und man sieht nicht recht, wo und wie das enden soll. Man kann nur hoffen, daß die Landeskultusminister allmählich, wie Herr Heydebreck in Schleswig-Holstein, die Freude verlieren an ihrer Machtstellung, welche sie den Universitäten – und der Bundesregierung gegenüber einnehmen.

Es sollte, meinen wir, so schnell wie möglich ein verbindliches Bundesgesetz geschaffen werden über den Status der Universitäten. Wenn die Rektorenkonferenz, die Landeskultusminister und der Verband der Deutschen Studentenschaften die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes einsähen, könnte das Hindernis, das unsere föderalistische Struktur dem entgegenstellt, überwunden werden.

Das Gesetz müßte ein „Rahmengesetz“ sein: weil die Kompetenzen des Bundes ohnehin nicht weiter reichen; aber auch: weil den einzelnen Hochschulen im Rahmen der abgestimmten Vernunft soviel Freiheit wie möglich erhalten bleiben sollte.

In öffentlichen hearings müßte beispielsweise der notwendige und daher für alle Universitäten verbindliche Kompromiß gefunden werden zwischen drei Axiomen, von denen jedes für sich genommen absolute Gültigkeit beansprucht, aber doch nur so lange beanspruchen kann, wie die Wortführer des einen Axioms von den beiden anderen Axiomen bequemerweise nicht Kenntnis nehmen.