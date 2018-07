Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der niederländische Außenminister Joseph Luns kritisierte die zu starke Bindung der Bonner Politik an Paris. Zum fünften Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages über die deutschfranzösische Zusammenarbeit tauschten Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger Grußbotschaften aus. In Rom wurde der frühere EWG-Präsident Walter Hallstein einstimmig zum Präsidenten der Europäischen Bewegung gewählt. Mit skeptischem Interesse reagierte der britische Außenminister George Brown nach seinem Besuch bei seinem deutschen Kollegen Willy Brandt auf dessen Stufenplan zur Heranführung Großbritanniens an die EWG. Die Labour-Fraktion des britischen Unterhauses schloß 25 abtrünnige Abgeordnete vorläufig von allen Sitzungen aus. Während seines zweitätigen Moskau-Besuches führte der britische Premierminister Harold Wilson mit den Sowjetführern Gespräche über fern- und nahöstliche Fragen. Bei den Wahlen in Dänemark verlor die Sozialdemokratische Partei Jens Otto Krags sechs der bisher 69 Sitze im Folketing.

Kämpfe und Kapereien

Nordvietnam reagierte ablehnend auf Lyndon B. Johnsons Verhandlungsbedingungen. Nach heftigen Kämpfen mußten US-Truppen zwei Provinzstädte im Nordwesten Südvietnams aufgeben. Angeblich in internationalen Gewässern wurde ein amerikanisches Hilfskriegsschiff von nordkoreanischen Patrouillenbooten und MiG-Jägern aufgebracht und zum Anlaufen des Hafens Wusan gezwungen. In Seoul versuchte eine nordkoreanische Terroristengruppe Mitglieder der südkoreanischen Regierung zu ermorden. Ein mit Atombomben beladenes amerikanisches Flugzeug stürzte über Grönland ab. In Genf wurde überraschend eine amerikanisch-sowjetische Einigung über die Kontrollklausel im Atomsperrvertrag bekanntgegeben.

Nahöstliches

In Kairo begann ein Prozeß gegen eine Anti-Nasser-Verschwörergruppe. In Israel schlossen sich die Mapai-, die Rafi- und die Achdut-Ha’avoda-Partei zu einer neuen „Vereinigten Arbeiterpartei Israels“ zusammen. Nach der Türkei nahmen auch die USA und die Tschechoslowakei wieder normale diplomatische Kontakte zum Athener Regime auf. Die Führer kommunistischer und anderer Linksparteien aus elf Anliegerstaaten des Mittelmeers trafen sich in Rom zu einer Konferenz. Nach langem Zögern entschloß sich die rumänische KP zur Entsendung einer Delegation zum Konsultationstreffen der kommunistischen Parteien in Budapest.

Rund um Berlin

Nach seiner Begegnung mit dem Ostberliner Sowjet-Botschafter Pjotr Abrassimow bestritt Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Schütz die Gefahr einer neuen Berlin-Krise. Für Verhandlungen mit der DDR auf allen Ebenen sprach sich der neugewählte FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Mischnik aus. Vier Tage nach seiner Flucht in den Westen wurde das DDR-Ski-As Ralph Pöhland als 98. Mitglied der westdeutschen Olympiamannschaft für die Winterspiele in Grenoble nominiert.