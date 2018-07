Von Hans-Joachim Zickert

Mitte Januar erschütterten innerhalb von drei Tagen 32 Erdstöße Westsizilien. Fünfzehn Ortschaften wurden zerstört. Ließ sich diese gewaltige Energieentladung in der Erdkruste nicht so rechtzeitig vorhersagen, daß die Bewohner des Gebiets einige Tage oder wenigstens Stunden vorher gewarnt werden konnten?

Von einer praktisch nutzbaren Erdbebenvorhersage sind wir heute noch wesentlich weiter entfernt als von einer sicheren Prognose der Großwetterlage; der Luftraum ist uns frei zugänglich, das Erdinnere nicht. Ansätze für die Entwicklung einer brauchbaren Erdbebenvorhersage sind jedoch vorhanden.

Der kalifornische Geologe Robert B. Vaille, der sich am Stanford-Research-Institute mit Erdbebenvorhersage befaßt, unterscheidet zwischen dem statistischen und dem mechanistischen Ansatz. Der statistische Ansatz geht von der Erfahrung aus, daß diejenigen Naturgesetze, die gestern galten, auch morgen gelten werden. Während sich die Statistik darauf beschränkt, Erdbebenherde zu kartographieren und über Häufigkeit und Stärke der Beben buchzuführen, macht man sich bei der mechanistischen Annäherung an eine brauchbare Erdbebenvorhersage die Kenntnisse der Ursachen von Erdbeben und des Verhaltens der Erdkruste in Erdbebengebieten zunutze, um mit geeigneten Geräten die Erdkruste laufend auf ihr Verhalten zu untersuchen.

Der Statistiker hätte im Fall Sizilien festgestellt, daß die altehrwürdige Stadt Catania an der Ostküste der Insel im Laufe von zweitausend Jahren dreimal durch Erdbeben, daß Messina 1908 durch Erdbeben und Flutwelle zerstört wurde, und daß die benachbarte süditalienische Provinz Calabrien 1873 von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurde. Er hätte den Sizilianern nur sagen können, was sie ohnehin wußten: „Wer in Sizilien wohnt, muß mit Erdbeben rechnen.“ Da Erdbeben keine regelmäßig-periodischen Ereignisse sind, kann der Statistiker den Zeitpunkt ihres Eintretens nicht einmal auf ein Jahrhundert genau angeben.

Sizilien liegt im sogenannten Mittelmeerstreifen der Erdbebenherde, der sich von den Azoren über Spanien, die Mittelmeerländer, Kleinasien und längs dem Himalaja durch Südasien bis zu den Sundainseln hinzieht. Den Mittelmeerstreifen kann man wieder als Ausläufer des zirkumpazifischen Erdbebengürtels betrachten, der sämtliche Küsten und die in der Fortsetzung der Küstenlinien liegenden Inseln des Pazifik umfaßt. Nach der seit rund fünfzig Jahren geführten wissenschaftlichen Statistik erfolgen die meisten nennenswert starken Erdbeben mit wenigen Ausnahmen in diesem Raum. Durchschnittlich ein- bis zweimal im Jahr ist mit einem Erdbeben größter Energie zu rechnen, das fast die Magnitude 9 erreicht. Wenn man die Magnitude mit 1,5 multipliziert und 11,4 dazuaddiert, erhält man den Logarithmus zur Basis 10 der Energie in erg. Nun ist das erg eine sehr kleine Maßeinheit; 3,6mal 10 13 erg entsprechen erst einer Kilowattstunde; bei Magnitude 9 werden aber immerhin beinahe 10 23 erg erreicht; das sind mehr als 280 Milliarden Kilowattstunden, die Enerige, die sechzig moderne Graßkraftwerke in einem Jahr erzeugen.

Ferner ereignen sich pro Jahr knapp zwanzig Großbeben, etwa 130 Beben, deren Wellen noch in 10 000 Kilometern Entfernung von Instrumenten registriert werden und schwächere Beben, deren Zahl in die Hunderttausende geht. Doch wann und wo diese Beben in dem riesigen Gürtel stattfinden, das verrät die Statistik leider nicht.