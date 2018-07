Inhalt Seite 1 — Wechsel in Wien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wien, im Januar

Die neue österreichische Regierung gilt offiziell als „Kabinett Klaus II a“. Klaus I war das letzte Koalitionskabinett mit den Sozialisten Pittermann als Vizekanzler und Bruno Kreisky als Außenminister; Klaus II war die erste „monokolore“ Regierung im Nachkriegs-Österreich, gebildet nach der Wahl vom 6. März 1966, die der österreichischen Volkspartei (ÖVP) die absolute Mehrheit im Nationalrat gebracht hatte.

Der einstige Salzburger Landeshauptmann Josef Klaus und die ÖVP standen damals im Zenit der Popularität. Inzwischen hat die Regierung diese Popularität weithin verspielt. Lokal wählen in Salzburg, Klagenfurt, Oberösterreich und Burgenland brachten der ÖVP Stimmenverluste zwischen zwei und sechs Prozent, den Verlust der Mehrheit in der Länderkammer – und die Erkenntnis, daß dank der Fehler der ÖVP und dem neuen Image der nunmehr von Kreisky geführten SPÖ der Trend den Sozialisten für die Parlamentswahl von 1970 einiges verheißt, vielleicht sogar die Umkehrung des Mehrheitsverhältnisses.

Das Kabinett Klaus II a kam in einem Wellental der wirtschaftlichen Konjunktur und der ÖVP-Konjunktur zur Welt. Es wird der Öffentlichkeit nach den Werbemethoden der Waschmittelindustrie präsentiert. Klaus II a wäre demnach die „Konzentration der Kräfte“, konzentrierte Regierungskraft, „Klaus II neu!“. Die Volkspartei bedient sich bewußt solcher Reklame. Sie ist bisher damit gut gefahren.

Aber stimmt das auch – „Konzentration der Kräfte“? Der starke Mann der ÖVP, der Generalsekretär Hermann Withalm, ist als Vizekanzler ohne eigenes Ressort ins Kabinett eingezogen. Withalm ist der Mann, der seit Julius Raabs Tagen Kanzler einsetzt und absetzt. Ihn für die Vizekanzlerschaft gewonnen zu haben, bedeutet für den Regierungschef Klaus einen optischen Gewinn. Das Kabinett freilich wird nun eine zweiköpfige Angelegenheit sein, eine Doppeladler-Regierung: Klaus als Galionsfigur nach außen, mit Repräsentationspflichten betraut, vor allem aber mit der Definierung der großen außenpolitischen Richtlinien. Withalm indes wird der Kanzler für den innerösterreichischen Gebrauch sein, Einpeitscher in Kabinett und Parlament, der Mann, der dafür sorgt, daß Reformen nicht nur beschlossen und durchgeführt, sondern in Erfolge für die ÖVP umgemünzt werden.

Das erklärte Ziel des Kabinetts Klaus II a ist die Sicherung der absoluten ÖVP-Mehrheit für 1970. Realistischer ist freilich die Hoffnung auf die Sicherung der einfachen Mehrheit, auf eine Regierungsmehrheit mit Hilfe der kleinen, schier bedeutungslosen Freiheitlichen Partei (FPÖ). Manches, was hinter den Kulissen der Regierungsumbildung geschah und kaum beachtet wurde, weist deutlich in diese Richtung. So war daran gedacht, das Außenministerium dem einstigen FPÖ-Politiker Wilfried Gredler, dem jetzigen Botschafter beim Europarat, anzubieten. In Oberösterreich, wo die ÖVP die Stimmenmehrheit verloren hat, ist die Partnerschaft ÖVP–FPÖ schon perfekt.

In dieser Perspektive erhält auch die Klaus zugedachte Repräsentationsrolle einen neuen Sinn: Der Kanzler soll einmal den amtierenden sozialistischen Bundespräsidenten Franz Jonas ablösen und jetzt schon für die Präsidentschaftswahl aufgebaut werden.