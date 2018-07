Inhalt Seite 1 — Zapfenstreich in Singapur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Gresmann

Englands asiatische Träume sind ausgeträumt. Rudyard Kipling ist tot. Jene dem europäischen Kontinent vorgelagerte Inselnation, die noch vor einer Generation ein weltumspannendes Empire beherrschte, ist nach Europa zurückgekehrt.

Da mag Wehmut am Platze sein – und diese Stimmung stellt sich nicht nur an den Kaminen ehemaliger britischer Kolonialobristen ein. Denn mit England hat sich auch Europa machtpolitisch aus Asien zurückgezogen. Eine Geschichtsphase ist abgeschlossen, unwiederbringlich. „Unsere künftige Rolle in der Außenpolitik wird von unserer Zahlungsfähigkeit bestimmt“, hat Harold Wilson erklärt. So profan das klingen mag, so realistisch ist es auch. Großbritannien hat in Asien über seine Verhältnisse gelebt. Mit ihrem Entschluß, diesen Zustand radikal zu beenden, beugt sich die Labour-Regierung der Zwangsläufigkeit einer geschichtlichen Entwicklung.

Nun war der Abzug britischer Truppen aus dem Stützpunkt am Persischen Golf und in Südostasien längst beschlossene Sache. Neu ist nur das Tempo dieses Auflösungsprozesses. Mitte der siebziger Jahre, so hatte es bisher geheißen, wollte Großbritannien seine Truppenkontigente aus Asien zurückziehen. Jetzt steht fest, daß der letzte Soldat Ihrer Majestät spätestens am 31. Dezember 1971 in die Heimat verschifft wird. Am 19. Januar 1819 hatte die britische militärische Präsenz in Singapur begonnen, ihr Ende ist nun um ein halbes Jahrzehnt vorverlegt worden. Was bedeutet das? Was bedeutet das vor allem für Asien?

Unmutsäußerungen waren in diesen Tagen vor allem aus Singapur und Malaysia zu hören. Und es ergab sich das Paradoxon, daß zuweilen gerade jene Politiker, die bislang die Truppenstützpunkte auswärtiger Mächte als ein nur widerwillig akzeptiertes Relikt des „weißen“ Imperialismus hingestellt hatten, nunmehr den beschleunigten Abzug der „Tommies“ als eine Art von Verrat hinstellten. Gewiß, weder Malaysia noch Singapur verfügen über ein nennenswertes eigenes Militärpotential – und beide haben noch nicht vergessen, daß es Großbritannien war, das sie in jenen Zeiten militärisch absicherte, da Sukarno durch seine aggressive „Konfrontations“-Politik die Existenz beider Staaten bedrohte. John Bull hat sich in diesem Bereich Asiens als Feuerwehrmann durchaus bewährt.

Aber mittlerweile hat sich die machtpolitische Situation in Südostasien verändert. Seit Sukarnos Entmachtung und Indonesiens Abkehr von seinen chinesischen „Freunden“ ist die Gefahr eines Bruderzwistes im nichtkommunistischen Teil Asiens sehr viel geringer geworden. Heute hat sich eine Kräftekonstellation herausgebildet, bei der nicht mehr die Furcht voreinander, sondern die gemeinsame Furcht vor China zum beherrschenden Motiv aller politischen Überlegungen in Südostasien geworden ist.

Gegen eine mögliche chinesische Bedrohung liefert aber auch die britische Truppenpräsenz keine Beruhigung. Albions asiatisches Schwert ist dazu zu stumpf. Und wenn man an die Zukunft denkt, spielt England als Schutzmacht gegen derlei Bedrohung überhaupt keine Rolle mehr. Denn London hat zugleich mit der Ankündigung seines Truppenabzugs auch beschlossen, die Bestellung jener amerikanischen Flugzeuge zu annullieren, die auch in den siebziger Jahren in Asien noch als Abschreckungsstreitmacht hätten von Bedeutung sein können. Und da Großbritannien dann auch über keine modernen Flugzeugträger mehr verfügen wird, bleibt alles Gerede von einer fortdauernden asiatischen Sicherungsfunktion – auch nach dem Abzug der Truppen – pure Illusion.