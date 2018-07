Die Wirklichkeit ist nur veränderbar, insofern sie noch nicht ist. Wir können versuchen, die Zukunft zu beeinflussen, das ist alles.

Friedrich Dürrenmatt

Marx auf der Leinwand

Die erste Klappe für zwei neue Filme der Ostberliner DEFA fiel in diesen Tagen in den Ateliers in Babelsberg. Nach dem Roman von Ilse und Vilmos Korn entsteht in der „künstlerischen Arbeitsgruppe ‚Berlin‘“ als Beitrag zum Karl-Marx-Jahr 1968 der Film „Mohr und die Raben von London“. Die Handlung spielt im London des Jahres 1852. Ebenfalls in der „künstlerischen Arbeitsgruppe ‚Berlin‘“ begannen am 17. Januar die Aufnahmen für den Film „Die Toten bleiben jung“. Das Drehbuch, von Christa Wolf in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Joachim Kunert geschrieben, entstand nach dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers.

Märchenhaft

Den branchenüblichen Weg vom Photomodell zum Filmstar will jetzt auch Twiggy, Englands magerster Exportartikel, gehen. Wie Justin de Villeneuve, ihr Erfinder, Betreuer und Public-Relations-Mann bekanntgab, soll Twiggy die Hauptrolle in einem Märchenfilm übernehmen, der von den Beatles produziert wird. Mit den Dreharbeiten soll in diesem Sommer begonnen werden. Ort und Handlung: Spanien oder der Schwarzwald.

Verträge