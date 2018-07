FÜR Freunde literarischer Hausmannskost –

„Schwangerzählungen des deutschen Mittelalters“, übersetzt und herausgegeben von Hanns Fischer; Carl Hanser Verlag, München; 340 S., 21 Abb., 19,80 DM.

ES ENTHÄLT fünfzig jener possierlichen oder drastischen, komischen oder derben Kurzerzählungen (davon rund vierzig zum erstenmal ins Neuhochdeutsche übersetzt) des späten Mittelalters, die in der offiziellen Literaturgeschichte zumeist als Beweise des Niedergangs der Literatur zitiert werden.

ES GEFÄLLT dieser fünfzigfache Niedergang aber demjenigen um so besser, der die Literatur nicht zu einer Ansammlung von Höhepunkten zusammenschnurren läßt, sondern sie als ein Wechselspiel der Perspektiven und Komplementärfarben begreift. In diesen Geschichten wird gerade so handfest betrogen, geprügelt, geliebt, gesündigt und überlistet, wie es nach den hektischen Höhenflügen des Minnesangs und dem nicht endenwollenden Tiefsinn der klassischen Epen notwendig war.

Petra Kipphoff