Mit einem Stimmenverhältnis 5:4 fiel im Top-Management der United States Lines in New York die Entscheidung darüber, welcher deutsche Hafen von den ersten drei Voll-Container-Schiffen der Reederei angelaufen werden soll. Sie sollen vom April an im Abstand von je zwei Monaten auf dem Nordatlantik in Dienst gestellt werden.

Hamburg machte das Rennen, obwohl im letzten Jahr bereits – bevor ein neues Management in New York ans Ruder kam – Bremerhaven vorgesehen war. Es war ein knapper Sieg der Frachtagenten über die Operators. Die Sales-Mariners, deren Aufgabe es ist, die neuen Schiffe mit gut zahlender Ladung zu füllen, brauchen also vorerst nicht von der Alster nach Bremerhaven umzuziehen. Allerdings werden die Frachtleute jetzt ständig den Rechenstift der Operators fürchten müssen, denn diese werden sehr genau nachrechnen, ob das erhoffte Ladungsaufkommen auch die jährlichen Mehrkosten für den längeren Weg nach Hamburg nicht über die 100 000-Dollar-Marke steigen läßt.

Einzelheiten des Vertrages, mit dem die Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG die US-Lines nach Hamburg holen konnte, werden, wie in allen Häfen üblich, als geheime Kommandosache behandelt. Eine der Vertragsbestimmungen macht allerdings die Konkurrenzsituation zwischen den beiden Hansestädten deutlich: Um endlich eine Voll-Container-Linie an der Elbe zu sehen, akzeptierte Hamburg einen Vertrag, der sechsmonatlich kündbar ist. Bremen dagegen forderte einen Dreijahresvertrag, um wenigstens bis zu einem gewissen Grad sicherzustellen, daß die finanziellen Aufwendungen für den Container-Hafen in einem tragbaren Verhältnis zu seinem Nutzen stehen.

Unbekannt sind vorerst noch die Konditionen, die die US-Lines bei den Umschlag- und Hafenkosten durchsetzen konnte. Ob die Verladung eines Containers in Hamburg um 20 Mark billiger ist als in Bremerhaven, ist dabei ziemlich unwichtig. Schwerwiegender sind schon die Einnahmeverzichte der öffentlichen Hand bei den Hafenkosten. Hier kann man als sicher unterstellen, daß Hamburg sie für die Amerikaner auf das niedrigere Bremer Kostenniveau senken wird. Das hat natürlich die Konsequenz, daß jede neue Schiffahrtlinie, um die sich Hamburg bemühen wird, zumindest die gleichen niedrigen Konditionen verlangen kann.

Nachdem Bremen/Bremerhaven bereits seit langem von drei Voll-Container-Linien angelaufen wird – Halb-Container-Schiffe fahren ohnehin von Hamburg und Bremen – brauchte der Hamburger Hafen die positive Entscheidung der US-Lines dringender denn je. In der Öffentlichkeit wäre sonst der Eindruck entstanden, die Hansestadt fiele im Verkehr mit Voll-Container-Schiffen zurück. Um das Hamburger Prestige aufzupolieren, hat sich auch die Hamburg-Amerika-Linie, die zusammen mit dem Norddeutschen Lloyd, Bremen, vier Container-Schiffe im Bau hat, entschlossen, zwei Schiffe von Hamburg aus fahren zu lassen.

Die Hamburger Lokalpresse münzte die Entscheidung der Amerikaner für ihre Stadt in „einen Sieg im Container-Krieg“ um, ohne die finanziellen Auswirkungen des Tauziehens zwischen Bremen und Hamburg um die US-Lines zu kennen.

Aber außer den genannten Gründen geben auch noch folgende Überlegungen den Ausschlag: In Bremen/Bremerhaven hätten die US-Lines gegen drei Konkurrenten antreten müssen