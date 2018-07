Mit dem Rücktritt als Vorsitzender der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) verliert Rolf Späthen jetzt auch seine Aufsichtsratsmandate beim Deutschen Ring, einer Versicherungsgruppe, die nach dem Kriege über die Vereinsbank in Hamburg von der DAG an Oetker verkauft worden war. Im Wege eines privatrechtlichen Vertrages hatte sich die DAG in der Deutschen Ring Lebensversicherungs-AG und der Deutschen Ring Sachversicherungs-AG ausbedungen, für eine gewisse Zeit je einen Aufsichtsratssitz einnehmen zu können. Bis 1971 durfte die DAG in der Lebensversicherung sogar den Aufsichtsratsvorsitz einnehmen, allerdings nur solange Späthen Vorsitzender der DAG war. Vermutlich wird sich jetzt der neue DAG-Vorsitzende Brandt in die Deutschen-Ring-Sessel setzen, aber nur als schlichtes Aufsichtsratsmitglied, das heißt mit einfacher Tantieme. An die Spitze wird jetzt Konzernchef Rudolf A. Oetker treten.

Und das auch mit gutem Recht. Denn von dem Grundkapital der Lebensversicherung (3,15 Millionen Mark) ist Oetker mit 71,57 Prozent größter Aktionär, die Vereinsbank in Hamburg hält für Oetker treuhänderisch 26,07 Prozent, die Vermögensverwaltung der DAG ist noch mit 0,48 Prozent beteiligt, daneben gibt es noch 52 Kleinaktionäre mit 1,88 Prozent.

Am Grundkapital der Sachversicherung von 4 Millionen Mark sind die Deutsche Ring Leben mit 77,9 Prozent, Oetker mit 19,775 Prozent, die Vereinsbank in Hamburg mit 1,95 Prozent und die DAG mit 0,375 Prozent beteiligt. Der geringe Besitz der DAG an beiden Versicherungen rechtfertigt ihre Vertretung in den Aufsichtsgremien kaum.

Während Späthens Amtszeit bei diesen beiden Versicherungen noch bis zu ihren nächsten Hauptversammlungen läuft, so erläuterte jedenfalls der neue Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen-Ring-Gruppe, Günther Palm, hat der ehemalige DAG-Chef seinen Aufsichtsratsvorsitz beim Deutschen Ring Krankenversicherungsverein a. G. auf einer außerordentlichen Hauptversammlung bereits niedergelegt. Das geschah nach einem vorangegangenen Gespräch zwischen Späthen und der DAG. „Die Versammlung ist ruhig verlaufen und hat keine Vorwürfe gebracht“, teilte Palm vielsagend mit. Eine Kampfabstimmung über Späthens Verbleiben scheint allerdings unmittelbar bevorgestanden zu haben.

Palm benutzte die Gelegenheit, den Versionen entgegenzutreten, wonach Oetker den Deutschen Ring als willkommene Finanzierungsquelle für seinen übrigen Konzern benutzt. Lediglich die Lebensversicherung stellte ihm bis zu 7 Prozent ihrer am 31. Dezember 1967 rund 925 Millionen Mark Vermögensanlagen zur Verfügung. Nach einer im voraus getroffenen Vereinbarung soll dieser Prozentsatz auf 5 Prozent zurückgeführt werden. Selbstverständlich seien alle Anlagen innerhalb des Oetker-Bereichs deckungsstockfähig. Es stimme auch nicht, so erläuterte Palm, daß Oetker besonders zinsgünstiges Kapital erhalte. kw