Von Horst Köpke

Am 1. April treten die Satzungen der vier hessischen Hochschulen außer Kraft. Dann werden seit dem neuen hessischen Hochschulgesetz 22 Monate vergangen sein. Diese Frist war den Parlamentariern seinerzeit als ausreichend erschienen, um die innere Ordnung der Universitäten Frankfurt, Marburg und Gießen sowie der Technischen Hochschule Darmstadt durch neue Satzungen dem Gesetz anzupassen.

Aber nur Darmstadt und Gießen haben sich an die Fristen gehalten, die auch vorsahen, daß die Satzungsentwürfe bis zum 1. Oktober 1967 beim Kultusministerium in Wiesbaden vorliegen sollten.

Marburg beginnt jetzt erst mit den offiziellen Satzungsberatungen, hat aber Aussichten, noch vor dem 1. April einen genehmigungsreifen Entwurf bei Minister Schütte vorzulegen.

Wann und wie jedoch die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main sich eine neue Satzung geben wird, weiß vorerst noch niemand. Die Studenten boykottieren das satzungsgebende Konzil, dessen erste Sitzung immer wieder, jetzt auf den 14. Februar, verschoben wurde. Ohne ihre Beteiligung aber ist dieses Gremium nicht ordnungsgemäß besetzt, kann also keine neue Satzung erarbeiten und verabschieden.

Wenn nicht der Landtag die Frist um drei Monate verlängert, wird Minister Schütte einen Staatskommissar in die Frankfurter Universität entsenden müssen. Er hat auch schon seinen Kandidaten für dieses Amt genannt: den derzeitigen Rektor und Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Professor Dr. Walter Rüegg.

Professorenkollegen, die sich einer dritten Amtszeit Rüeggs unter anderem mit der Begründung widersetzt hatten, der als liberaler Schweizer Demokrat bekannte Kollege entwickle, zunehmend autoritäre Züge, meinen: nach dreijährigem Rektorat auch noch Staatskommissar auf unbestimmte Zeit, das habe gerade noch gefehlt.