Kölnische Rück: Feuer gut

Die Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft erzielte im Jahre 1966 eine Prämieneinnahme von 311,9 (i. V. 284,5) Milliarden Mark, wovon 80,8 (78,5) Prozent für eigene Rechnung gehalten wurden. Bei verlangsamtem Prämienanstieg in der Kraftverkehrsversicherung haben sich die Prämieneinnahmen besonders in der Lebens- und Feuerversicherung überdurchschnittlich erhöht. Die Kapitalanlagen der Gesellschaft erreichten am Bilanztag 227,1 Millionen Mark und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 21 Millionen gestiegen. Die HV hat eine Dividende von unverändert 12 Prozent beschlossen.

Chemische Hüls: Kapitalerhöhung?

Vom Herbst 1968 an ist bei der Chemische Werke Hüls AG mit einer Kapitalerhöhung zu rechnen. Dann wird sich zeigen, ob die derzeitigen Besitzverhältnisse bei CWH – je 50 Prozent des Kapitals liegen bei der Gruppe Bayer/Hibernia und den Farbwerken Hoechst über die Mehrheitsbeteiligung an der Chemie-Verwaltungs-AG – Bestand haben werden.

Vorarlberger Jllwerke: Investitionen

Bei der Vorarlberger Jllwerke AG, Bregenz, hielt die Investitionstätigkeit weiter an. Im Geschäftsjahr 1966/67 (31.3.) wurden dafür 366 Millionen Schillinge aufgewendet. Die Baukostenzuschüsse der deutschen Stromabnehmer beliefen sich auf 22,2 Millionen Mark. Von der nutzbaren Stromabgabe der Werksgruppe „Obere Jll-Lünersee“ von 1268 GWh erhielt das RWE 542 GWh und die Energie-Versorgung Schwaben AG 598 GWh. Der Gewinnn des Geschäftsjahres von 7,4 Millionen Schillinge blieb im Unternehmen.

BASF: Kauft Schering