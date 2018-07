Bonn und Belgrad werden nach über zehnjähriger Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen wieder Botschafter miteinander austauschen. Nach langer Pause vermag die Bundesregierung abermals auf einen ostpolitischen Erfolg zu verweisen. Doch die überschwengliche Stimmung, wie sie vor einem Jahr bei der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Rumänien herrschte, bleibt diesmal aus. Denn die Wiederherstellung des alten Verhältnisses zu Jugoslawien markiert einen Wendepunkt der Bonner Außenpolitik; sie hat der Bundesregierung mehr abverlangt als die Normalisierung mit Rumänien oder die Errichtung einer Handelsmission in Prag.

Diesmal hat Bonn zusammen mit dem Dokument über die Aufnahme der alten Beziehungen zu Belgrad zugleich den Totenschein für die Hallstein-Doktrin ausstellen müssen. Trotz ungezählter und teils ganz undoktrinärer Abstriche, Einschränkungen und Sonderregelungen hatte diese Doktrin seit 1955 ein zähes Leben geführt. Weil die Folgen ihrer Außerkraftsetzung in der dritten Welt besonders risikobeladen erschien, gab es in der CDU lästige Nachhutgefechte. Das war verständlich, denn zum erstenmal stülpte die Regierung nicht eine Doktrin ihrer Vorgängerinnen um, sondern einen eigenen Glaubenssatz: die Geburtsfehlertheorie, die vor einem Jahr flugs erfunden worden war. Nach der Sowjetunion sollten nun auch die anderen Ostblockstaaten von der Hallstein-Doktrin ausgenommen werden können, derzufolge sich Bonn den Abbruch diplomatischer Beziehungen zu solchen Staaten vorbehielt, die ihrerseits auch die DDR anerkennen; schließlich hätten diese Ostblockstaaten im sowjetischen Machtbereich gar keine andere Möglichkeit gehabt, als Botschafter mit Ostberlin auszutauschen – so lautete die Begründung.

Jugoslawien freilich war seit 1948 ein kommunistischer Staat sui generis – ein blockfreies Land, das im Gegensatz zu Polen, der Tschechoslowakei und den anderen durchaus die freie Entscheidungsmöglichkeit hatte, die DDR diplomatisch anzuerkennen oder nicht. Tito ließ sich im Jahr 1957, nach seiner Aussöhnung mit Moskau, von dieser Anerkennung auch nicht abhalten, obwohl Bonn daraufhin den Abbruch der diplomatischen Beziehungen androhte und schließlich auch in die Tat umsetzte. Das ließ den Fall Jugoslawien besonders schwierig erscheinen.

Doch das weitere Vordringen der Großen Koalition in Osteuropa war nach dem Abschluß mit Rumänien gebremst worden. Ulbrichts Zusammenspiel mit den Sowjets verlegte Bonn den Weg. Die östliche Antwort auf den Anfangserfolg mit Bukarest war das „Eiserne Dreieck“ Ostberlin, Warschau, Prag; in das von ihnen geknüpfte Netz wechselseitiger Freundschafts- und Beistandsverträge wurden später auch Budapest und Sofia einbezogen. Ohne Sinnesänderung in einer dieser Hauptstädte könnte Bonn einstweilen nur ein Erfolg beschieden sein, wenn es die ihm abverlangten drei Forderungen erfüllt: Atomverzicht, Anerkennung der DDR und der Oder-Neiße-Linie.Jugoslawien hingegen hat sich in diese Kampagne nicht einspannen lassen, obschon es in der Deutschlandfrage die hierzulande verpönte Zweistaatentheorie beibehält. Die separaten und differierenden Erklärungen zum Botschafteraustausch lassen daran keinen Zweifel.

Die Hallstein-Doktrin hat zu ihrer Zeit gewiß eine nützliche Funktion erfüllt – aber ihre Zeit ist lang vorbei. Die Welt hat sich gewandelt, Bonn hat sich gewandelt. Manches ist möglich geworden, wovon sich Professor Grewe, der Erfinder der Doktrin, noch nichts träumen ließ, als er sie mit Konrad Adenauer auf dem Rückflug von Moskau im Jahr 1955 in einem ersten Memorandum umriß. Wir müssen auch erkennen, daß es seit längerem nicht mehr diese Doktrin gewesen ist, welche die dritte Welt, ausgenommen Kuba, daran gehindert hat, das Ulbricht-Regime anzuerkennen. Die großen blockfreien Staaten, Indien oder Ägypten, denken auch heute nicht daran, weil sie unser politisches und wirtschaftliches Gewicht sehr wohl einzuschätzen verstehen. Das wird sich ungeachtet der Regelung mit Jugoslawien so schnell nicht ändern.

Solange unsere Wirtschaftskraft ausreicht, uns den Blockfreien interessant zu machen, werden sie die neue Bonner These beherzigen – die These nämlich, daß deutsche Korrekturen am Alleinvertretungsrecht der Entspannung in Europa zugute kämen, während eine allgemeine Anerkennungswelle der Entwicklungsländer diesen Prozeß nur stören würde. Im übrigen: Der ursprüngliche Zweck der Hallstein-Doktrin war es, das Bonner Alleinvertretungsrecht durchsetzen zu helfen. Dieser Zweck ist gegenstandslos geworden.

Die Doktrin hatte auch noch ihren Sinn, solange die deutsche Frage noch als kurzfristig lösbar erschein – auf der Grundlage freier Wahlen. Das SED-Regime sollte sich gar nicht erst international etablieren können. Doch die Hoffnungen auf eine baldige Wiedervereinigung sind längst verflogen; der Alleinvertretungsanspruch ist heute nur noch ein moralisches Postulat: ein Protest gegen die Spaltung und gegen die Mißachtung des Selbstbestimmungsrechts in Ostdeutschland. Die These, daß die DDR isoliert werden müsse, ist preisgegeben worden. Ostberlin wird daher ein gewisses Selbstvertretungsrecht zugestanden, jedenfalls auf konsularischem Gebiet. Der Bonner Anspruch reduziert sich darauf, daß die freiheitliche Legitimierung der Bundesrepublik sich in einem ranghöheren diplomatischen Status ausdrücken muß. Das Beispiel Kambodscha bietet hier ein illustratives Muster, wo die Bundesrepublik durch einen Botschafter, die DDR aber nur durch eine Representation vertreten ist.

Solange jedenfalls fundamentale Reformen zur Freiheit in Ostdeutschland nicht auch für uns die Frage nach einer Anerkennung Ostberlins völlig neu stellen, wird Bonns Interesse weiterhin darin bestehen, einer allgemeinen diplomatischen Anerkennung des Ulbricht-Regimes entgegenzuwirken. Doch um den international höheren Rang zu bewahren, kann die Bundesregierung nun nicht mehr auf juristisch fundierte Doktrinen zurückgreifen. Von nun an gilt es, Politik zu treiben – ohne Netz und doppelten Boden.