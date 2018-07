Von Eka von Merveldt

zunächst war alles so wie erwartet: Puerto de la Cruz ist vollgestellt mit Betonhotels, Wolkenkratzer-Appartements und Bungalows, die zugleich an Miami, Acapulco und Nizza, aber auch an Travemünde erinnern. Die Hotels haben internationale, doch vorwiegend spanische Namen, die Gaststätten und Bars aber deutsche: „Der dicke Otto“, „Bei Karl“ oder ähnlich.

Bauplätze und Baugruben überall, wohin man sieht, und zwischen Hügeln das Fernando-Tal, eine prunkende Siedlung neuer deutscher Bewohner mit Zweithäusern. In den Cafés und auf den Terrassen zwar saßen lässig die Urlauber als Nichtstuer, doch hinter den Kulissen ist die Atmosphäre hektisch, voller Unrast und Hast. Große Mengen von Würstchen, Rotkraut, Sauerkohl und deutscher Wurst werden pausenlos über große Entfernungen aus Deutschland importiert. Sehr viele Bundesbürger verlangen dieses Essen, es schmeichelt ihren Mägen. Der einzige deutsche Fleischer, der sich neuerdings im Ort niedergelassen hat, kann den Würstchenhunger allein nicht befriedigen, aber die Preise diktiert er. Die Unternehmer, die Spekulanten, Bauunternehmer, Geschäftsgründer und Reiseexperten sind dabei, noch mehr zu investieren und zu multiplizieren. In wenigen Jahren sollen doppelt so viele Touristen den Glücksort von Teneriffa besuchen, der noch vor zehn Jahren ein stilles Fischerdorf war.

Inseln haben ihre geheimnisvolle Anziehungskraft. Romantiker träumen auch heute noch von unentdeckten Eilanden – möglichst in der Südsee – und bleiben zu Hause oder verreisen über Land. Denn in leicht erreichbaren Distanzen sind Inseln entdeckt. Und die, die unbesiedelt blieben, haben meistens kein Wasser (wie einige bezaubernde Inseln im Ägäischen Meer), es legt kein Schiff dort an, nicht einmal ein Sportflugzeug kann dort landen. Man braucht viel Geld und Zeit, um dennoch dort Fuß zu fassen. Die Tremiti-Inseln zum Beispiel, die in der Adria vor dem italienischen Sporn liegen, sind, wie ich hörte, bezaubernd und haben dennoch bisher wegen ihres Wassermangels die Aufmerksamkeit der Reiseagenten und Entdecker nicht recht auf sich gelenkt. Das Wasser muß mit Booten vom Festland gebracht werden. Die beschränkte Wasserzufuhr andererseits hat die kleine, reizende dalmatinische Insel Korčula davor bewahrt, durch einen größeren Touristeneinfall ihr Gesicht zu verlieren.

Andere Inseln blieben unbewohnt und unentdeckt von Inselsuchern, weil sie verborgene Defekte haben, sei es, daß sie tagaus, tagein durch widrige Winde heimgesucht werden oder reiche Brutplätze für Moskitos, Sandflöhe oder andere unattraktive Typen primitiven Lebens sind. Oder ähnliche Fehler haben.

Berauschende Blumenpracht