Nach sechstägigen Verhandlungen haben sich die deutsche und die jugoslawische Delegation am Montag in Paris geeinigt, Belgrad und Bonn die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu empfehlen. Die Bundesregierung hatte ihren Botschafter Karl Georg Pfleiderer am 19. Oktober 1957 abberufen, nachdem Staatspräsident Tito mit Ulbricht Gesandte ausgetauscht und damit gegen den Bonner Alleinvertretungsanspruch und die Hallstein-Doktrin verstoßen hatte.

Am vorigen Wochenende unterbrach die diplomatische Regie den jugoslawischdeutschen Versöhnungsdialog noch einmal mit einem Retardando. Die Delegationsleiter Ruete und Peresic hatten Mängel an den Erklärungen entdeckt, mit denen die Regierungen in Belgrad und Bonn den Botschafteraustausch besiegeln, gleichzeitig aber auch ihre unterschiedlichen Rechtsstandpunkte in der Deutschlandfrage bekräftigen wollen. In einer gemeinsamen Erklärung wollen die beiden Regierungen die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen als Beitrag zur Entspannung in Europa hervorheben.

Bei den Verhandlungen in Paris war die deutsche Frage ausgeklammert worden. Peresic: „Wir betrachten die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Bonn als ein Problem, das nur Bonn und Belgrad betrifft.“ Mit ihre: Separat-Erklärung will die Bundesregierung jetzt verhindern, daß sich dritte Länder, die in Bonn bereits vertreten sind, ermutigt fühlen, nun ebenso wie Belgrad mit Ostberlin diplomatische Beziehungen aufzunehmen und Ulbricht zu internationaler Reputation zu verhelfen.

Auf der Suche nach Ausgleich mit dem Osten hatte die Bundesregierung schon zweimal einen solchen „Dammbruch“ befürchtet – ihn jeweils aber durch Interpretationskünste abgeweidet:

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Moskau 1955 wurde damit begründet, die Sowjetunion sei eine der vier Besatzungsmächte und als solche mitverantwortlich für die Lösung der deutschen Frage.

Der Botschafter-Austausch mit Bukarest 1967 wurde mit der „Geburtsfehlertheorie“ begründet: Rumänien seien die diplomatischen Beziehungen zu Ostberlin einst von Moskau aufgezwungen worden.

Auf Jugoslawien paßt weder die eine noch die andere Theorie. Auf dem Belgrader Parkett wird sich Bonns künftiger Botschafter Arnold neben seinem Kollegen aus Ostberlin daher ohne juristische Krücke bewegen müssen.