Von Hermann Bohle

Brüssel, Ende Januar

Warum schauen die EWG-Beamten morgens aus dem Fenster?“ fragte ein Brüsseler Witzbold und gab selbst die Antwort: „Damit sie nachmittags noch etwas zu tun haben.“ Mit solchen Scherzen pflegen Beobachter während der periodischen Europa-Krisen die Lage in der „provisorischen Hauptstadt“ der Sechser-Gemeinschaft zu kennzeichnen. Und doch fällt in diesen Wochen auf, daß „Europa“ wieder zu einer der liebsten Vokabeln der Politiker geworden ist.

Anfang dieser Woche beauftragten die in der Westeuropäischen Union (WEU) vereinigten „Sechs“ und England die Benelux-Länder, Vorschläge zu unterbreiten, wie Großbritannien, die übrigen Beitrittskandidaten (Irland, Dänemark, Norwegen) und die EWG-Länder in Bereichen zusammenarbeiten können, die nicht unter die Römischen Verträge oder unter den Vertrag über die Kohle-Stahl-Gemeinschaft fallen.

Außenminister George Brown fühlte sich „ermutigt“ vom Resultat dieser Konferenz. Danach soll der Plan Hollands, Belgiens und Luxemburgs die Diskussionsbasis für künftige Projekte der Zusammenarbeit mit England sein. Wenn de Gaulle schon keine Verhandlungen mit den Briten über ihren Beitritt aufnehmen wolle, dann sollen die technologisch-wissenschaftliche Kooperation sowie die Angleichung des Gesellschafts- und Patentrechts (zur Bildung europäischer Mammut-Konzerne) mit England vorangetrieben werden, forderte Benelux. Darüber wird es bald konkrete Entwürfe geben.

Auch sonst ist Europa wieder in aller Munde. Die WEU-Konferenz in Brüssel war sich sogar mit den Franzosen darüber einig, daß erst das Treffen Kiesinger–de Gaulle abgewartet werden muß, ehe man entscheiden kann, was geschehen soll, damit England an die Europa-Gemeinschaft herangeführt wird. Der französische Präsident bot dazu in der Pressekonferenz vom 27. November ein „Arrangement“ an, um den Briten die Umstellung auf EWG-Erfordernisse zu „erleichtern“. Erst wenn Kiesinger erfahren hat, ob der General darunter eine europäische Solidaritätsaktion versteht, die den Briten ihre Lasten tragen hilft, so wie die fünf EWG-Partner 1958/59 einen Teil der Bürde des kranken Frankreich auf ihre Schultern nahmen, wird man – so Willy Brandt – weiter sehen.

Unterdessen heißt es in Paris, de Gaulle sei zum Abschluß eines Vertrages zwischen der Europa-Gemeinschaft und England bereit, der den Briten dreierlei eintragen soll: 1. erleichterte Industrieexporte in die sechs Länder, 2. die Übernahme der rund 50 Milliarden Mark Pfund-Sterling-Schulden durch die EWG und ihre langsame Rückzahlung an die sechs Partner, 3. als Vorbedingung dafür die Verpflichtung der Briten, immer mehr Nahrungsmittel, statt billig vom Weltmarkt, weitaus teurer von der EWG zu kaufen.