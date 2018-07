Zwei Untersuchungen über Bücherleser und das Lesen von Büchern sind soeben veröffentlicht worden: von Bertelsmann eine durch die Wickert Institute durchgeführte Analyse der Buchkäufe im vierten Quartal 1966, vom Börsenverein eine vorbereitende Studie des Allensbacher Instituts für Demoskopie zu einer mehrstufigen, breit angelegten Erhebung.

Wie immer bei solchen Umfragen, sind eine Reihe von Ergebnissen einigermaßen geheimnisvoll. Raucher etwa kaufen eher ein Buch als Nichtraucher. In Bayern, so ist aus einer Tabelle der Wickert Institute ferner zu ersehen, kaufen 13 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Sach- und Fachbücher, in Nordrhein-Westfalen dagegen 18 Prozent. Also nimmt man auf dem Lande, im ländlichen Bayern, die fachliche Ausbildung weniger wichtig als in den Großstädten Nordrhein-Westfalens? Das kann es nicht sein: denn in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg gibt es nur 12 Prozent Sachbuchkäufer. Kuriose Resultate dieser Art erklären sich wohl am ehesten durch die Unschärfe der Untersuchungsmethoden.

Neben solchen Absonderlichkeiten liefern die Tabellen jedoch auch eine Menge höchst aufschlußreicher Zahlen.

So geht die Zahl derer, die angeben, in den letzten vierzehn Tagen ein Buch gelesen zu haben, zurück: 1953 waren es 43 Prozent, 1962 39 Prozent, 1966 nur noch 38 Prozent. Dagegen ist die Zahl der Haushalte, in denen Bücher vorhanden sind, im Steigen: 1955 waren es 63 Prozent, 1962 schon 80. Die Leute lesen offenbar immer weniger, besitzen aber immer mehr Bücher.

Etwa 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung lesen überhaupt Bücher, 40 Prozent nie. Aber nur 29 Prozent sind Kunden des Buchhandels – die übrigen holen sich ihre Bücher aus Leihbüchereien, sind Mitglieder von Buchgemeinschaften oder lassen sich Bücher schenken.

Gliedert man die Gruppe der Buchhandelskunden weiter, so ergibt sich, daß 20 Prozent manchmal Bücher als Geschenk kaufen und 19 Prozent für sich selber: Die Zahl der Schenker ist also tatsächlich etwas größer als die derer, die zumindest den Vorsatz haben, selber zu lesen. Nur 10 Prozent kaufen Bücher sowohl als Geschenk als auch für sich selber. Sie sind „die eigentlich kultivierten Kunden des Sortiments“, folgert Gerhard Schmidtchen vom Allensbacher Institut.

Im europäischen Vergleich schneiden die Deutschen nicht besonders gut ab: In England lasen 1963 45 Prozent der Bevölkerung mindestens dreimal wöchentlich in einem Buch, in den Niederlanden gleichfalls, in Frankreich 42 Prozent, in Luxemburg 41, in Deutschland 34. Unter Deutschland rangieren innerhalb der EWG nur noch Italien (21 Prozent) und Belgien (20).