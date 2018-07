Inhalt Seite 1 — Chrom in Aspik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heutige Autos haben wenig Chancen, von kommenden Generationen zu Liebhaberpreisen gehandelt zu werden. Bevor sie Museumsreife erlangt haben, werden viele vom Rost zerfressen sein wie ein Haus aus Holz von Termiten. Der Fortschritt und kostenbewußte Vorstände wollen es, daß moderne Automobile kurzlebiger werden. Dieser Trend begann in den späten dreißiger Jahren. Statt dauerhafte Blechgehäuse auf schwere Fahrwerksrahmen zu schrauben, ging man nach und nach dazu über, beide zu einer Einheit zu verschmelzen, zur selbsttragenden Karosserie. Der Hersteller sparte damit an Gewicht – er mußte weniger Stahl einkaufen –, und das Fließband konnte schneller laufen.

Um freilich einen verwindungssteifen und tragfähigen Wagenkörper zu erhalten, mußte das Blech zu kunstvollen, gewinkelten, gebördelten, offenen und geschlossenen Profilen gepreßt und im Punktschweißverfahren geheftet werden. Je raffinierter diese Kunst beherrscht wurde, um so dünner durfte das Blech sein.

Für den 1963 still dahingegangenen großen BMW – einer der letzten europäischen Personenwagen mit unabhängigem Fahrgestell – betrug beispielsweise die Blechstärke des Rahmens noch 2,5 mm. Das entsprechende Blech für die unteren Längsholme einer selbsttragenden modernen Karosserie ist im Durchschnitt nur noch 1 bis 1,5 mm stark. Andere Bleche, so an Radkästen, Türen, Dächern oder Unterboden bringen es nur auf 0,8 bis 1 mm. Doch auch 0,5 und 0,6 mm wurden schon gemessen.

Heute hat man mit der Technik der Blechverformung so beachtliche Fortschritte gemacht, daß Autos auch noch leichter werden, wenn sie die Fabrik schon verlassen haben. In den Winkeln des Blechlabyrinths – besonders in den erwähnten Längsholmen – kann sich Feuchtigkeit sammeln und das Blech von innen nach außen durchrosten lassen. In dieser Wirkungsrichtung des Rostes liegt die eigentliche Gefahr. Die Verrostung von außen nach innen ist vergleichsweise harmlos dagegen. Schon fünf Winter unter der Laterne genügen für manches Modell, um an edlen Teilen so abzumagern, daß sogar der Wagenheber durch das Blech knirscht, wenn ein Rad gewechselt werden muß.

Erst in den letzten Jahren schlug das Gewissen in den betroffenen Fabriken. Die Karosseriebleche wurden sorgfältiger grundiert und lackiert. Gelegentlich werden auch – was viel wichtiger ist – solche Blechteile vorbehandelt, deren Oberfläche sonst nicht mehr erreichbar ist, wenn sie einmal durch den Schweißautomaten gewandert ist. Eine weitere Verbesserung stellte die sogenannte Elektrophorese dar: Ein Tauchbad wird elektrisch so gepolt, daß die Farbteilchen von der Masse des Blechgehäuses angezogen werden und damit auch an schwer zugängliche Stellen gelangen. Bei BMW und Ford zum Beispiel praktiziert man dieses Verfahren.

Wenn auch in unseren Automobil-Konfektionshäusern wieder mehr Sorgfalt auf den Rostschutz gelegt wird, so tut man als realistischer Autofahrer doch gut daran, sich an die allmählich sinkende Lebenserwartung unserer vierrädrigen Freunde zu gewöhnen. Es paßt nicht mehr in das industrielle Konzept, wenn die erzeugten Güter zu lange leben. Schnellerer Umsatz schafft erhöhte Produktivität. Und diese kommt uns allen irgendwie wieder zugute.

Fabrikanten, die mit dauerhafteren Autos gegen den Strom schwimmen wollen, sind von der Wettbewerbsseite her enge Grenzen gesetzt. Allenfalls kleine Fabriken mit Liebhaberautos können sich in dieser Richtung noch beliebt machen.