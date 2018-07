Die Tage unangefochtener sozialdemokratischer Herrschaft in Europas Norden sind vorüber. Die Sozialisten allein bestimmten jahrzehntelang die Nachkriegspolitik in ihren Ländern nach der Devise „Keine Experimente“. Soziale Sicherheit und materieller Wohlstand standen auf ihren Fahnen, und die Wähler folgten ihnen. So regierten sie in den skandinavischen Staaten. Neidvoll sah es ihre Bonner Schwesterpartei.

Doch die Parteien im Norden konnten Abnutzungs- und Ermüdungserscheinungen auf die Dauer nicht verbergen. Die Wähler zogen die Konsequenzen und wandten sich von ihnen ab. In Norwegen profitierten davon die Konservativen, die die Sozialdemokraten auf die Oppositionsbänke drängten. In Finnland, bei den letzten Präsidentenwahlen, mußten die Sozialdemokraten ebenfalls empfindliche Verluste hinnehmen. Für die schwedischen Reichstagswahlen im kommenden Herbst sagen die Auguren das Ende der dreißigjährigen sozialdemokratischen Herrschaft voraus.

In Dänemark nun mußte Ministerpräsident Krag, bislang Chef einer sozialdemokratischen Regierung, den Hut nehmen. Seine Partei verlor bei den Wahlen in der vergangenen Woche sechs Sitze. Strahlender Sieger waren die Radikalliberalen, die ihre Mandate von 13 auf 28 erhöhten, und die Konservativen, die mit 38 statt bisher 34 Abgeordneten ins Parlament ziehen.

Die Radikalliberalen, deren erster Mann, Hilmar Baunsgaard, vom König mit der Regierungsbildung beauftragt wurde, stellen die bisherige Politik der Sozialdemokraten völlig in Frage. Ihr Parteiprogramm enthält neutralistische Tendenzen. So erheben sie Bedenken gegen die NATO-Mitgliedschaft und gegen einen EWG-Beitritt; außerdem treten sie für eine Anerkennung der DDR ein.

Noch hat sich Baunsgaard nicht entschieden, mit wem er in Kopenhagen eine Koalition bilden will. Wer immer es auch sei – mit den Radikalliberalen beginnt in Dänemark eine neue Epoche. Die Ära der Nachkriegssozialisten ist vorbei.

v. K.