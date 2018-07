Günther Stökl: „Osteuropa und die Deutschen. Geschichte und Gegenwart einer spannungsreichen Nachbarschaft“; Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg; 232 Seiten, 20,– DM

Es ist allgemein bei uns bekannt, daß sich der Nationalsozialismus in barbarischer Weise an den Juden versündigt hat. Aber nur wenigen dürfte es voll und ganz bewußt sein, daß die Bevölkerungen der Sowjetunion, Polens und Jugoslawiens im Zweiten Weltkrieg erheblich dezimiert wurden. In der Sowjetunion kamen etwa 20 Millionen Menschen um, in Polen 4,5 Millionen und in Jugoslawien 1,7 Millionen. Des Kontrastes halber sei hinzugefügt, daß Frankreich „nur“ 800 000 und Großbritannien 400 000 Tote zu beklagen hatte. Wenn den erschreckend hohen Verlustziffern zum Trotz unser Schuldbewußtsein gegenüber den Völkern Osteuropas relativ schwach ist, so vielleicht deshalb, weil wir unbewußt davon ausgehen, daß angesichts dessen, was Deutschland 1945 und später zugefügt wurde, die Konten ausgeglichen sind.

Stökl, der in Köln Osteuropäische Geschichte lehrt, ruft in seinem Buch den Lesern eindringlich ins Gedächtnis, wie im Namen Deutschlands spätestens seit dem Münchner Abkommen in Osteuropa sehr viel Porzellan (und leider nicht nur Porzellan) zerschlagen wurde, es also nicht an den Völkern Osteuropas ist, Vertrauen zu erwerben, sondern an uns. Das Jahr 1945, schreibt Stökl, scheint für viele Deutsche der Beginn einer neuen Zeitrechnung zu sein. Was davor liegt, gilt als verjährt. Was aber 1945 und danach geschah, die Vertreibung der Deutschen und die Teilung des Landes, wird von Festrednern immer wieder aufgewärmt und aufgetischt. Stökl: „Die Not einer nationalen Katastrophe lehrt vielleicht beten, aber nicht unbedingt denken.“

Lange hat man bei uns zulande praktisch die Sowjetunion mit Osteuropa identifiziert. Der Kreml war die einzige Adresse, an die man sich wandte. In Umkehrung eines bekannten Wortes, das man Lenin zuschreibt, meinte man: Wer Moskau hat, hat Osteuropa. Nach 1956 mußte man dann die Vielfalt des bis dahin eintönig grau erscheinenden Ostblocks zur Kenntnis nehmen. Stökl macht deutlich, daß jedes osteuropäische Volk im Laufe von Jahrhunderten seine Erfahrungen mit den Deutschen gemacht hat.

Der Umweg über die Geschichte ist wahrscheinlich der kürzeste Weg zum Verständnis jenes Mißtrauens, das uns aus Osteuropa entgegenschlägt. Aus den oft bewegten, oft tragischen deutsch-osteuropäischen Beziehungen hat Stökl eine Reihe wichtiger Ereignisse ausgewählt. Treffsicher gezeichnete Szenen wechseln ab mit deutenden Betrachtungen. Einprägsam wird der Karlstein, die Burg Karls IV., der Prager Bethlehemskapelle gegenübergestellt, in der Jan Hus gepredigt hat. Manche liebgewordene Legende (Schlacht bei Liegnitz, Tauroggen) wird vom Historiker auf ihren Wahrheitsgehalt reduziert, die Rußlandpolitik Bismarcks und seiner Nachfolger nüchterner beurteilt, als man es meist gewöhnt ist. Wer so unbefangen den Deutschen den Spiegel vorhält wie Stökl, kann auch von den Fehlern unserer osteuropäischen Nachbarn sprechen, ohne sich dem Verdacht nationaler Engstirnigkeit auszusetzen.

Unbarmherzig geht Stökl mit dem im 19. Jahrhundert üppig ins Kraut schießenden, blindwütigen Nationalismus ins Gericht, der ganz Europa erfaßte und im Wahnsinn Hitlers seine Krönung erfuhr: Der Nationalstaat sei ein zeitbedingtes Produkt des 19. Jahrhunderts und müsse durchaus nicht das höchste Gut sein. Als Historiker bezweifelt Stökl, daßRechtspositionen, denen keine Wirklichkeit entspricht, eine politische Wirklichkeit schaffen könnten. Er warnt vor der deutschen Neigung, auf das mehr oder weniger gute eigene Recht zu pochen, während man damit gleichzeitig andere Völker vor den Kopf stößt.

Heinz Brahm