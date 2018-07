Mit dem „Pueblo“-Zwischenfall hat der Einsatz automatischer Spione nun schon zum zweitenmal in acht Jahren eine internationale Krise heraufbeschworen: 1960 war über der Sowjetunion ein U-2-Flugzeug mit dem Piloten Gary Powers abgeschossen worden; Parteichef Chruschtschow hatte daraufhin die Pariser Gipfelkonferenz platzen lassen.

Und zum zweitenmal in sieben Monaten forderte der „elektronische Krieg“ seine Opfer: Beim Aufbringen der „Pueblo“ durch nordkoreanische Patrouillenboote wurden vier Amerikaner verwundet. Während des Nahostkriegs im Juni vorigen Jahres hatte ein israelischer Angriff auf die US-„Liberty“ 33 Tote und 75 Verwundete gefordert.

Mit Flugzeugen, Schiffen und Satelliten der „Samos“-Reihe bespitzeln die Amerikaner Freund und Feind. Die Sowjets setzen „Kosmos“-Satelliten und als Fischtrawler verkleidete Nachrichtenboote ein, die zwischen Holy Loch in Schottland und der Pazifikinsel Guam jeden amerikanischen Stützpunkt und Flottenverband überwachen.

Die USA unterhalten eine Geisterflotte von 30 nur leichtbewaffneten Nachrichtenschiffen – teils Spezialbauten (wie die „Pueblo“), teils ehemalige Handelsschiffe (wie die „Liberty“). Sie sollen

den feindlichen Nachrichtenverkehr überwachen,

die Impulse des gegnerischen Radarsystems aufzeichnen,

den feindlichen Schiffsverkehr ausspähen und die eigenen U-Boote entsprechend dirigieren.

Die Ergebnisse werden an Bord gespeichert, mit Computern entziffert und dann an die „Nationale Sicherheitsbehörde“ (NSA) in Maryland/USA übermittelt, wo Spezialisten die Informationen auswerten.

Die NSA, die etwa 14 000 Zivilisten beschäftigt und über zwei regionale Hauptquartiere in Deutschland und Japan verfügt, gibt pro Jahr etwa vier Milliarden Mark für ihre Späherzwecke aus. Ähnlich wie der amerikanische Geheimdienst CIA berichtet die NSA dem Nationalen Sicherheitsrat des Präsidenten direkt. NSA und CIA werden von der „Beratungsstelle für Feindspionage“ kontrolliert. Chef dieser Superbehörde seit fünf Jahren: Clark Clifford, der designierte Nachfolger des scheidenden Verteidìgungsministers McNamara.