Von Karl Heinz Wocker

Robert Skidelsky: „Politicians and the Slump. The Labour-Government of 1929/1931“; Verlag Macmillan, London, 431 Seiten, 84 Shilling.

Michael Sissons und Philip French (Hrsg.): „The Age of Austerity 1945–1951“; Penguin Books, Harmondsworth/Midds.; 361 Seiten, 5 Shilling.

Gerald Kaufman (Hrsg.): „The Left“; Verlag Anthony Blond, London; 182 Seiten, 18 sh.

C.Northcote Parkinson: „Left Luggage“; Verlag John Murray, London; 203 Seiten, 25 Shilling.

Dreimal innerhalb von drei Jahren hat die Labour-Regierung nun die Bremse ziehen und staatliche wie private Ausgaben empfindlich scharf zurückhalten müssen. Die Möglichkeit, daß sie selbst mit Glück ihr Geschick nicht mehr wenden kann, ist kaum von der Hand zu weisen. Zum drittenmal hätte sie also nur für eine kurze Zeit ihr Amt innegehabt, und was dieses neuerliche Ausscheiden aus der Macht doppelt schmerzlich machen müßte, wäre das Grundmuster, das sich dann für die britischen Linkskabinette ab-, zeichnete: Ein überwältigendes Mandat der Wähler wird binnen kurzem durch die lastende Erbschaft erdrückt, die die Regierung bei Amtsantritt vorgefunden hat.

1929 war es die seit einem Jahrzehnt chronische Arbeitslosigkeit von etwa einer Million Engländern, an der die Regierung MacDonald nach zwei Jahren scheiterte, als die allgemeine Wirtschaftskrise hinzukam. So jedenfalls, von den Ursachen und nicht von der letzten Phase her interpretiert der 28jährige Oxforder Dozent Robert Skidelsky in seinem Buche „Politicians and the Slump“ jenen berühmten politischen Zusammenbruch des Jahres 1931, der dann in eine Spaltung der Labourpartei und eine glück- und freudlose Große Koalition einmündete. Das Alter des Verfassers spielt hier eine Rolle deswegen, weil über den Schock jener Monate noch heute kaum einer derjenigen Engländer kühlen Kopfes zu urteilen vermag, die zu den betroffenen Zeitgenossen gehörten. Die derzeit an der Spitze einiger Gewerkschaften stehenden Veteranen, jetzt etwa 60 Jahre alt, damals 25 und im Aufbau ihres Berufes und bei der Gründung einer Familie unterbrochen, handeln immer noch nach der Devise, die Wiederkehr jener Zeit müsse unter allen Umständen vermieden werden.