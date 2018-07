Von Karl-Heinz Janßen

In Vietnam toben schwere Kämpfe. Die Waffenruhe, die zum buddhistischen Neujahrsfest vorgesehen war, wurde widerrufen. Beide Seiten haben eine Gelegenheit für Friedenskontakte ausgeschlagen. Jetzt ist es an der Zeit, eine Bilanz der letzten Friedensbemühungen zu ziehen.

Der durchschnittliche deutsche Zeitungsleser, der sich in der verworrenen Situation in Vietnam nicht auskennt, mußte nach der Lektüre mancher Leitartikel und Korrespondentenberichte während der letzten Wochen etwa folgende Vorstellung bekommen: Plötzlich senden die Führer Nordvietnams Friedenssignale aus, nachdem sie das ganze Jahr hindurch die großzügigen Friedensangebote Präsident Johnsons überhört haben. Wie sehr es sie danach verlangt, an den Konferenztisch zu kommen, ersieht man schon daraus, daß sie ihre Friedensbedingungen erheblich abgeschwächt haben. Sie bestehen nicht mehr auf dem vorherigen Abzug der amerikanischen Truppen aus Südvietnam; sie verlangen nicht mehr, daß die Nationale Befreiungsfront (Vietcong) als Alleinvertretung des südvietnamesischen Volkes anerkannt wird; sie fordern nicht mehr einen "endgültigen" Bombenstopp; und sie erklären zum erstenmal eindeutig, daß sie wirklich verhandeln wollen.

Kaum etwas an diesem Bild ist richtig. Die Linie Hanois ist seit über einem Jahr unverändert geblieben. Schon im Januar 1967 war Nordvietnam zu Gesprächen mit Amerika bereit. Die Vorbedingung für solche Kontakte ist immer noch die gleiche: bedingungslose Einstellung des Luftkrieges. Aber wieder wie vor einem Jahr können viele nicht unterscheiden zwischen den Vorbedingungen für Waffenstillstandsgespräche und den Friedensbedingungen, über die erst noch verhandelt werden soll.

Bereits im Dezember 1966 hatte Ministerpräsident Pham Van Dong in einer Unterhaltung mit Harrison Salisbury von der New York Times klargestellt, daß Hanoi sein berühmtes Vier-Punkte-Programm nicht als Voraussetzung für Verhandlungen, sondern nur als Verhandlungsbasis betrachte, das heißt: als Maximalprogramm, von dem Abstriche möglich wären. In Punkt 1 dieses Programms wird der Rückzug der Amerikaner gefordert, in Punkt 3 die Anerkennung der Befreiungsfront.

Aber warum dann die neuen Friedenshoffnungen seit Neujahr? Der Austausch eines einzigen Wörtchens bewirkte sie. Am 28. Januar 1967 hatte Außenminister Nguyen Duy Trinh in einem Interview mit dem befreundeten australischen Journalisten – und Kommunisten – Wilfred Burchett erklärt: "Nur nach der bedingungslosen Einstellung der amerikanischen Bombenangriffe und aller anderen Kriegshandlungen gegen die Demokratische Republik Vietnam können Gespräche stattfinden." Am 29. Dezember 1967 sagte derselbe Politiker vor Besuchern aus der Mongolei: "Wenn die Regierung der Vereinigten Staaten wirklich Gespräche wünscht, muß sie zuerst bedingungslos die Bombenangriffe und alle anderen Kriegshandlungen gegen die Demokratische Republik Vietnam einstellen. Danach wird die Demokratische Republik Vietnam mit den Vereinigten Staaten Gespräche über alle wichtigen Probleme aufnehmen." Hanois Vertreter in Paris, Mai Van Bo, tat ein übriges und versicherte mehrmals, die Gespräche würden in angemessener Frist, ja, in wenigen Tagen nach dem Bombenstopp beginnen.

Deutlich genug war freilich auch schon das nordvietnamesische Angebot vom 29. Januar vorigen Jahres gewesen. Als der sowjetische Ministerpräsident Kossygin Anfang Februar London besuchte, versicherte er seinem Gastgeber Wilson (und dieser gab die Nachricht sofort nach Washington weiter), daß Nordvietnam drei bis vier Wochen nach dem Ende des Luftkrieges am Konferenztisch erscheinen "würde" (nicht "könnte"!).