Peter Lilienthal war verblüfft, als ihm unlängst Bochumer Studenten, Mitglieder des Studienkreises Film an der Ruhr-Universität, mitteilten, sie wollten ein Lilienthal-Wochenende mit der Vorführung möglichst vieler Arbeiten des Regisseurs veranstalten. Sein Werk, meinte Lilienthal, als er dann nach Bochum kam, sei nicht aktuell. Man versicherte ihm, Studenten der Berliner Filmakademie, an der Lilienthal lehrt, erklärten ihm, seine Filme gehörten nicht in diese Zeit, hätten nichts mit ihr gemein. Und in der Tat, wer in Lilienthals Filmen nach aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bezügen fahndet, der wird vorderhand nichts finden, nichts von Vietnam, nichts von der Repression, nichts von der Problematik liberaler Ordnungen.

Lilienthals. Aktualität liegt wo anders, seine moralischen und politischen Bindungen sind niemals plakativ, auch nicht in den Filmen nach Fernando Arrabal („Picknick im Felde“, 1962, und „Guernica – jede Stunde verletzt und die letzte tötet“, 1963), nach Vorlagen, die zu politischen Erklärungen und Aggressionen durchaus hätten veranlassen können. Lilienthal engagiert sich für das Modell und für die Analyse des gesellschaftlichen Modells, bis hierher dem frühen Roman Polanski vergleichbar. Aber dann schon trennen sich die Wege, denn während Polanskis Kurzfilme auf dem Modellcharakter insistieren und aus dieser Entscheidung nicht zuletzt entlarvende Komik beziehen, will Lilienthal gar nicht entlarven und Grundmuster gesellschaftlichen Verhaltens präzis exemplifizieren. Seine Personen sind, wenn auch fern von psychologischem Kalkül und dem satten Hintergrund einer breit ausgeführten eigenen Geschichte, stets indidividuell, in sich geschlossen, plastisch, und ihr gesellschaftliches Drama entwickelt sich gerade aus solcher Abgeschlossenheit. Die Modellsituation stellt sich, mit allen Erfindungen, die Lilienthal anzettelt, um aus dem Modell auszubrechen, geradezu zwangsläufig her.

Nach der Bochumer (beinahe kompletten) Retrospektive präsentiert sich dieser Fernsehregisseur mit den anerkannt schlechtesten Index-Ziffern der Zuschauerbefragung als der konsequenteste, ja bislang einzige Filmautor, den das deutsche Fernsehen hervorgebracht hat. Von Autorenschaft und Konsequenz kann deshalb gesprochen werden, weil Lilienthals Fernsehspiele und Fernsehfilme, kurz, mittellang und lang, inzwischen sechzehn an der Zahl, von Anfang an und vom vorläufigen Ende her eine deutliche, kaum abweichende Grundlinie und eine Entwicklung zeigen. Es sind Dramen der treuherzigen Sprachlosigkeit, der unverhofften Fremdheit, die nicht mehr kommuniziert, weil die Protagonisten so entschieden in sich geschlossen sind, daß sie sich verlieren, wenn sie außer sich geraten und ihr Realitätsfeld durchstoßen.

Kommunikation ist nur durch Terror zu bewerkstelligen. Wer den anderen für sich engagieren will, wird zum Ungeheuer, zum Meeresungeheuer Seraphine, das sieben Jahre lang die Zuneigung von Daniel und Dora ausbeutet, oder zur ungeheuerlichen Tante Flora, die nicht minder terroristische Pflege und Liebe von Betty und Viktor verlangt. Lilienthalsche Ungeheuer sind Mutter und Geliebte in „Claire“ (1960), denn beide wollen John Tuthill Crane, genannt William, jede ganz allein für sich besitzen. Doch Lilienthal läßt die Ungeheuer an einander verderben, sie bringen sich um, die Terroristen der Liebe, und das Gleichgewicht des Humanen beginnt sich wieder einzupendeln, auf die Lieblosigkeit, die Unvereinbarkeit, die Fremdheit, die Kommunikationslosigkeit, den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Tatbestand.

Von der Sprachlosigkeit, dem Dialog gegen die Mauer („Guernica“), geht der Weg Peter Lilienthals zum bildhaften Zeichen, das beredter spricht als Sätze, die kaum noch Vehikel von Informationen sind, wenn die Personen bestenfalls den eigenen Text verstehen. Lilienthals Vertrauen in die Sprache ist gering. Nicht von ungefähr läßt er, wo immer sich die Möglichkeit bietet, aus dem Stoff außerhalb des Bildes sprechen. Von redseligen Vorlagen – die Theaterstücke Arrabals und Mrozeks – geht Lilienthal mit zunehmender Beherrschung der kinematographischen Linguistik von der Sprache zum Bild, zur Montage, zur Bildassoziation, zu höchst komplizierten Kamerafahrten, genau auskalkuliert bei gleichzeitigem Wechsel der Einstellung von der halbnahen zur Großaufnahme auf wechselnde und ihren Ort wechselnde Objekte.

Doch auch das Vertrauen auf die Kommunikationskraft der Bilder ist bei Lilienthal nicht ungebrochen. Die Sicherheit, mit der er alte Photographien zeigt oder Objekte der Pop-Art, Gegenstände, die in ihrer einfachen Struktur ruhen, überträgt sich ihm offenbar nicht auf den ganzen Film. Die Erzählstruktur seiner Filme ist zunehmend eine Struktur der Zergliederung und Auslösung, der unentwegten, ruhelosen Bewegung, mit der Tendenz, aus der Symmetrie auszubrechen und Beiläufiges zu betonen nach Jugendstilmanier. Die Vorherrschaft des Dekors ist verräterisch, das Arrangement der Requisiten, die Überfrachtung des Bildes mit Musterungen, Ornamenten, kostbarem Plunder. Das Überangebot von Informationen und Signalen bezeugt ein kritisches Bewußtsein, das an der Verläßlichkeit von Information und Kommunikation zweifelt. So stellt Lilienthal stets das Medium in Frage, das solcher Fragesteller gegen seine Selbstsicherheit dringend bedarf. Peter W. Jansen