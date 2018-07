Einzug ins "Palais Beauharnais", die neue alte deutsche Botschaft in Paris

Von Josef Müller-Marein

Am 3. Februar wird Bundespräsident Heinrich Lübke das erneuerte Palais Beauharnais, die Residenz des deutschen Botschafters in Paris, wiedereröffnen. Sein Gast beim festlichen Diner: der französische Staatschef de Gaulle.

Paris, 78 Rue de Lille. Die Straße ist eng, vornehm, doch nicht pompös. Sie läuft parallel zum linken Seine-Ufer und führt vom Quartier der Antiquariate und Galerien zu jenem großen Boulevard, der das "Lateinische" und das Viertel von St. Germain-des-Pres durchzogen hat und bald auf die Seine stößt. Von dieser Einmündung der Rue de Lille bis zum Palais Bourbon, dem Sitz der Parlaments, sind es dann nur wenige Schritte. Der deutsche Botschafter könnte in Paris in keiner Gegend wohnen, die sympathischer wäre als diese.

Doch ist die Nummer 78 der Rue de Lille der kühlen Atmosphäre der Politik und der Diplomatie viel näher als dem Bezirk der Kunst, Gelehrsamkeit und der Vergnügungen. Und das gehört sich so. Übrigens fiel dem Spaziergänger in der Rue de Lille immer ein Paar etwas pummeliger Adler auf, die sich verdrossen auf einer hohen grauen Mauer niedergelassen hatten. Sie sahen etwas überflüssig aus. Ob sie mit den alten Häusern rundum das Schicksal teilen, unter Denkmalschutz zu stehen? Auch sie Monuments historiques?

Als das Haus, das die preußischen Adler bewachen, errichtet wurde, war dieses Fleckchen Paris, obwohl so dicht an einem der ältesten Teile der Stadt gelegen, noch unberührt. Und es wird vermutet, daß reine Grundstücksspekulation den Architekten Germain Boffrand, einen Schüler des großen Mansard, des Genies vonVersailles, auf die Idee brachte, diesen Platz und benachbartes Bauland am Seine-Ufer gegenüber den Tuilerien zu kaufen. Zwar baute er ein hübsches Palais mit einem kleinen Ehrenhof und zwei vorgelagerten Pavillons, die als Küche und Pferdeställe und Portierunterkunft dienten. Doch solide, wenn auch aus Feldsteinen, hat er nicht gebaut, damals, 1713. Die Balken beispielsweise hatte er beim Abbruch alter Häuser erworben, ohne sich vermutlich über deren Tragfähigkeit für die beiden Etagen und das Dachgeschoß allzu viel Sorgen zu machen. Schon im nächsten Jahr hatte er den idealen Käufer gefunden: den Marquis de Torcy, den Neffen Colberts, einen Diplomaten.

Wenn nun also Diplomatie schon am Anfang der Geschichte dieses Hauses steht, so ist doch fast ein Jahrhundert lang weiter nichts erwähnenswert als die Tatsache, daß es den Besitzer oft wechselte. Und sei es, daß dem Gebäude eben doch von Anfang an der innere Halt fehlte oder daß es von den Bewohnern zu wenig gepflegt wurde, auf jeden Fall glich es eher einer Ruine als einem Palais, als es 1803 von Eugène de Beauharnais, dem Stiefsohn Napoleons, erworben wurde. Kaufpreis: 195 000 Francs.