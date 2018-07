„Geistliche Chormusik aus Spanien“; Solisten, Chor und Orchester des Spanischen Rundfunks, Leitung: Igor Markevitch; Philips 802 779 LY, 25,– DM.

Der spanische Katholizismus war nicht gerade immer der fortschrittlichste, und auch die Umwälzungen, die sich zur Zeit in manchen Klerikerkreisen vollziehen, stoßen nicht unbedingt allenthalben auf Zustimmung. In den ruhig verlaufenden Strom der Tradition eingebettet, ist daher auch die Kirchenmusik Spaniens selten stärker in den Vordergrund getreten. Andererseits zeigen zwei Kompositionen von Ernesto Halffter (geb. 1905) und Oscar Esplá (geb. 1889), daß man in Spanien – anders als in Deutschland – keine Angst hatte, die Fortschritte und Erfahrungen, die man in der sinfonischen Musik gemacht hatte, auch in der Kirche anzuwenden. Halffters „Canticum“ auf den Tod Johannes XXIII. nimmt die Farben und Flächen Ravels auf, Esplás „De profundis“ verschmilzt die Linearität der Gregorianik mit der modernen Akkordsprache und auch der Rhythmik Strawinskys und Bartóks. In der Konfrontation mit zwei alten Spaniern, einem „Magnifikat“ von da Vittoria (1548–1611) und einem „Hymnus“ von Ramoneda (1732–1781), fällt auch die Expressivität der beiden neuen Trauergesänge auf, die weit mehr zur Freude als zur Klage neigen. Heinz Josef Herbort