Inhalt Seite 1 — Die Rumänen des Fernen Ostens Seite 2 Auf einer Seite lesen

M. Y. Cho: „Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Peking und P’yongyang 1949–1967. Analyse und Dokumente. Eine Studie über die Auswirkungen des sowjetisch-chinesischen Konflikts“; Schriften des Instituts für Asienkunde in Hamburg, Bd. 20; Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 175 Seiten, 19,– DM.

Niemand weiß bis zur Stunde, warum die Nordkoreaner das amerikanische Nachrichtenschiff „Pueblo“ aufgebracht haben. Vierzehn Tage lang hatte es sich schon in jenen Gewässern umgetan, und immer wieder war es von nordkoreanischen Kriegsschiffen behelligt oder beschattet worden. Ein Schwesterschiff soll im vorigen Jahr sogar einmal von fast einem Dutzend feindlicher Einheiten umstellt gewesen sein. Doch alles lief glimpflich ab. Warum mußte P’yongyang gerade jetzt ein Exempel statuieren? Wollten die Nordkoreaner ihre Freunde in Nordvietnam entlasten? Handelten sie im Einvernehmen mit Peking, obwohl die Beziehungen zu China in letzter Zeit merklich abgekühlt sind? Und weshalb wird in dem angeblichen Schuldbekenntnis des amerikanischen Kapitäns so auffallend viel von der sowjetischen Küste gesprochen, in deren Nähe die „Pueblo“ ebenfalls operiert habe? Ist Nordkorea auf Krieg versessen?

All diese Fragen lassen sich kaum beantworten, wenn man nicht weiß, welche Position Nordkorea heute zwischen den Großmächten und innerhalb des Weltkommunismus einnimmt. Das Buch des Politologen M. Y. Cho vermag den Hintergrund der jüngsten Zwischenfälle aufzuhellen. Der Verfasser ist Mitarbeiter des Instituts für Asienkunde in Hamburg, einer gegenwartsbezogenen, sozialwissenschaftlichen Forschungsanstalt, die sich etwas darauf zugute hält, vor allem an Hand der Primärquellen zu arbeiten. Für die fruchtbare Arbeitsmethode des Instituts ist diese Untersuchung beispielhaft: Die beigefügten koreanischen Dokumente werden nach den Originalquellen zitiert, auch sind die entsprechenden chinesischen, japanischen oder russischen Quellen oder die englischsprachigen Übersetzungen mitaufgeführt.

Schon vor einem halben Jahr hat Cho über das Verhältnis Nordkoreas zu seinen beiden großen Nachbarn – Sowjetunion und China – vorausgesagt: „P’yongyang ist jetzt der agierende Teil, Peking und Moskau reagieren. Diese Tendenz wird anhalten, so daß Nordkorea in zunehmendem Maße eine unabhängige Außenpolitik betreiben wird.“ Die zurückhaltenden, beschwichtigenden Kommentare aus Moskau und das lange Schweigen in Peking scheinen in der Tat darauf zu deuten, daß die Nordkoreaner jetzt auf eigene Faust gehandelt haben. Ihr Selbstbewußtsein und ihre Eigenständigkeit („Chuch’e-Kurs“) sind jedenfalls seit dem koreanischen Krieg vor fünfzehn Jahren erheblich gewachsen.

Nordkorea hat sich heute im Fernen Osten in etwa den Rang und den Status erkämpft, den Rumänien in Osteuropa einnimmt, was um so erstaunlicher ist, als dieses Land sein Überleben (militärisch und wirtschaftlich) der großzügigen Hilfe Chinas zu verdanken hat. Es ist überdies das einzige kommunistische Land, in dem auch heute noch „stalinistisch“ regiert wird: Partei, Regierung und Armee sind in einer Hand vereinigt. Kim Ilsong, der legendäre Partisanenheld aus der Zeit der japanischen Besetzung, hat es meisterhaft verstanden, die verschiedenen Fraktionen in seiner Partei gegeneinander auszuspielen, dabei Dogmatiker und Revisionisten gleicherweise verdammend, und sich selber allen Kriegen und Krisen zum Trotz im Sattel zu halten.

Nordkorea war das Feld, auf dem die kommunistischen Rivalen Moskau und Peking zum erstenmal ihre Kräfte im ideologisch-machtpolitischen Wettkampf messen konnten. Bis zum Ausbruch des Krieges im Sommer 1950 gab die Sowjetunion den Ton an, ja, es wird behauptet, Stalin selber habe damals den Befehl zum Angriff gegeben. Als sich die Armeen MacArthurs dem Jalu näherten, trat China auf den Plan. Die chinesischen Massenheere trieben die Truppen der Vereinten Nationen bis zum 38. Breitenkreis zurück; nach dem Kriege bauten sie das verwüstete Land wieder auf. Seither dominierte der Einfluß Pekings, bis Anfang der sechziger Jahre die sowjetisch-chinesische Fehde begann.

Von nun an steuerte das Regime in P’yongyang einen neutralen Kurs, indem es unablässig die Einheit des kommunistischen Lagers beschwor und mal die eine, mal die andere Seite mit Lob oder Tadel bedachte. Am deutlichsten wird diese Haltung in dem großen Artikel der „Rogong Sinmun“ vom 12. August 1966 („Laßt uns die Selbständigkeit verteidigen!“): „Alle Kommunisten können die marxistisch-leninistische Literatur selbst lesen und verstehen ... Es gibt keine besondere Autorität für den Marxismus-Leninismus ... Kommunisten können nicht ideologisch an jemanden gefesselt leben.“ Und Spott ergoß sich über die „Anbeter der Großmächte“.