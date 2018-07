Der Wirtschaftsminister muß sich ob seiner „Niederlage“ gegen Strauß nicht grämen, der „Aufschwung nach Maß“ hat schon begonnen

Der Wirtschaftsminister möchte gegen den Widerstand seines Kollegen aus dem Finanzressort durch Steuersenkungen die Investitionsbereitschaft der Unternehmer anregen, mobilisiert Unternehmerverbände und Gewerkschaften als Hilfstruppen, unterliegt aber schließlich doch dem taktisch versierteren Finanzminister – so etwa werden die Auseinandersetzungen in Bonn von den meisten Kommentatoren geschildert. Die Formel „Strauß siegt über Schiller“ ist gewiß einprägsam, gibt aber nur einen Teil der Wahrheit wider. Bedeutsamer als die Meinungsverschiedenheiten zwischen Wirtschafts- und Finanzminister ist wohl die Frontbildung innerhalb der SPD.

Im vergangenen Frühjahr, als Schiller eine illusionslose Bergbaupolitik verkündete, war ihm der Fraktionsvorsitzende Helmut Schmidt in den Rücken gefallen – diesmal wurde er von Georg Leber und anderen SPD-Ministern im Stich gelassen. Wären die Sozialdemokraten energisch aufgetreten, hätte der Kanzler wohl nachgegeben – zumal Franz Josef Strauß anfangs durchaus bereit war, bei der Investitionssteuer einen Kompromiß einzugehen. Aber Eifersüchteleien und gegenseitiges Mißtrauen haben die SPD um die Chance gebracht, es Gewerkschaften und Unternehmern gleichzeitig recht zu machen.

Die „Niederlage“ Schillers hat wahrscheinlich weniger ökonomische als politische Auswirkungen. Es ist keineswegs sicher, daß die Senkung der Investitionssteuer zur Ankurbelung der Konjunktur wirklich noch notwendig ist. Im Dezember wurde zum erstenmal seit langer Zeit wieder ein Produktionsrekord verzeichnet: Die Erzeugung der Industrie lag um 9 Prozent höher als in der gleichen Zeit 1966. Und fast alle Forschungsinstitute sagen in ihren Konjunkturprognosen eine unmittelbar bevorstehende „Verstärkung der Auftriebstendenzen“ voraus.

Niemand wird es dem Finanzminister verübeln, daß er sich angesichts dieser günstigen Aussichten gegen weitere kostspielige „Konjunkturspritzen“ wehrt. Wenn es mit der Konjunktur doch nicht so gut läuft, wie heute alle erwarten, so wird der Finanzminister dem Wirtschaftsminister sofort wieder zu Hilfe eilen – schon weil Strauß auf sich nicht den Vorwurf sitzen lassen würde, durch „Knauserigkeit“ einen Aufschwung zu verhindern.

Schiller kann sich also damit trösten, daß der von ihm vorausgesagte Konjunkturaufschwung so oder so gesichert ist. Aber der Wirtschaftsminister muß trachten, seine Position innerhalb der Partei zu festigen. In Bonn umlaufende Gerüchte, einflußreiche Funktionäre wünschten die Ablösung Schillers, sind natürlich Unsinn, aber sie zeigen doch, wie tief der Riß schon ist. Die SPD braucht Schiller, er hat sichtbare Erfolge aufzuweisen und ist, soweit zu sehen, der einzige innerhalb der SPD, der eine moderne Wirtschaftspolitik formulieren und durchsetzen kann. Freilich benötigt der Minister auch Rückhalt in seiner Partei, wenn er weiter erfolgreich Politik betreiben will. Diether Stolze