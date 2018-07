Montag, 22. Januar, und Donnerstag, 25. Januar, 21.45 Uhr, 1. Programm: „Deutschland nach dem Kriege“

Ja, da sah man es wieder, das Schild, das wir noch kennen, die Blockschrift auf dem Stück Pappe: Ich suche Frieda Winter, geborene Januscheit; da waren, von der S-Bahn aus photographiert, die grauen Straßenstriche zwischen den Trümmerbezirken: Hamburg 1945; da entstanden aus Wagenrippen, zerbrochenen Schienen und Bahnhofskadavern die Pop-Gebilde der Nachkriegszeit; da wuschen Generäle das Hemdchen, die Offiziere spielten mit leeren Gesichtern Bézigue, und an den Türen der Eisenbahnwagen klebten wie Puppen vermummte Gestalten mit Rucksack und Tasche. Es war gut, diese Bilder in Thilo Kochs vortrefflich zusammengestellter Dokumentation über eine Epoche zu sehen, die jenem Jahr folgte, von dem wir heute wissen, daß es seinen Namen Das Jahr Null zu Unrecht trug.

An dieser Stelle hätte man einhaken und hinter dem Wirrwarr von damals, den Trecks von Ost nach West und West nach Ost, die Zukunftspläne sozialistischer und kapitalistischer Art aufzeigen können. Wenn ich etwas vermißt habe in diesem ernsten und belegreichen Film, dann gewiß keine weiteren Elendsaufnahmen. Die Auswahl zeugte von Klugheit und historischem Sinn ... sieht man von der Tatsache ab, daß hinter den Besiegten, den Demütig-Kleinen, auch die Sieger von einst hätten gezeigt werden müssen, die übermütigen Eroberer und Herrenmenschen von Auschwitz.

Aber der Kommentar, so meine ich, hätte die Statistik gelegentlich verdeutlichen müssen: So gewinnt der Begriff 50 Millionen Tote erst Gestalt, wenn ich die Länder der Bundesrepublik Deutschland aufzähle und die Städte und Dörfer beschreibe, von Garmisch bis Kiel, in deren Häusern nur noch Tote waren; und was den Neuanfang anging, das Hemdsärmelaufkrempeln und Wiederzupacken, so hätte vielleicht doch gefragt werden müssen: Welchen Plan hatten sie, die da die Steine abklopften, wollten sie wirklich nichts mehr als essen und schlafen, hatten sie keine Vorstellungen von einer Gesellschaft ohne Klassen und Krieg?

War Erich Kästner wirklich im Recht, als er damals in sein Tagebuch schrieb: Wer jetzt Luftschlösser baut statt Schutt wegzuräumen, gehört vom Schicksal übers Knie gelegt ? Zeigt sich nicht gerade jetzt, daß anno 45 zuwenig Menschen Luftschlösser bauten, Hoffnungen artikulierten, soziale Projekte entwarfen – zu wenige, die damals schon sehr genau wußten: der Mensch lebt nicht vom Brot allein!

Als ich, sehr nachdenklich, Thilo Kochs Dokumentation ansah, fragte ich mich, ob es nicht auch schon in der Nachkriegszeit möglich gewesen wäre, über den Tag hinauszudenken, das Unheil nicht nur in der Vergangenheit zu betrachten, sondern hinter den Gesichtern der Angeklagten von Nürnberg die Gesichter anderer Angeklagter, künftiger Kriegsverbrecher zu sehen, denen es zuvorzukommen galt. Nahm man den Fall zu unreflektiert, dachte ahistorisch und kalkulierte nicht die Wiederholbarkeit von Massakern und Raubkriegen ein?

Fragen meines Sohns, der von Keitel und Jodl nur wenig, aber viel von Bunker und Westmoreland weiß. Momos