Schon am Freitag können die deutschen Autofahrer jetzt erfahren, was sie am Wochenende auf den Straßen erwartet. Seit kurzem informiert das Zweite Deutsche Fernsehen die Wochenendfahrer in der Freitagausgabe der Sendung „Drehscheibe“ über alle Hindernisse (von der Baustelle bis zum Volksfest), die zu verstopften Straßen führen könnten.