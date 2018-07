Von Wolfgang Müller-Haeseler

Ein Mann fühlt sich gekränkt. Henry Reichhold meint, die Geschichte der Übernahme der Reichhold Chemie AG – RCAG – in Hamburg durch die Farbwerke Hoechst in der ZEIT Nr. 24 vom vergangenen Jahr habe ihn diffamiert, weil die Überschrift „Das Pokerspiel des Henry Reichhold ihn als Pokerspieler kennzeichne. Also bemühte er die deutschen Gerichte. In erster Instanz unterlag er. Doch die zweite Instanz mit Senatspräsident Claussen und den Oberlandesgerichtsräten Dr. Cornils und D. Fey wußte es besser: Sie verurteilte uns, die Gegendarstellung in aller Ausführlichkeit abzudrucken.

Nach dem Hamburger Pressegesetz muß die Gegendarstellung unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt wiedergegeben werden. Das schließt nicht aus, daß die Redaktion doch recht hatte. Und so finden sich tatsächlich in der Gegendarstellung Henry Reichholds Behauptungen, die nicht unwidersprochen bleiben können.

Im März 1967 fand im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten ein Mittagessen statt, an dem neben Mitgliedern des Vorstandes der Hamburger Reichhold Chemie AG ein Vertreter der Deutschen Bank und als Hauptperson Stephan Baum, Präsident von Reichholds amerikanischer Firma, Reichhold Chemicals Inc. – RCI – teilnahm. Bei diesem Essen, das kurz vor der Aufsichtsratssitzung des Hamburger Unternehmens stattfand, wurde Baum gefragt, ob Reichhold an einer Übernahme der Reichhold Chemie interessiert sei. Baum verneinte dies. Auf der Hauptversammlung schließlich, als das Übernahmeangebot von Hoechst den Aktionären bekanntgegeben wurde, stellte der Rechtsvertreter Reichholds so gezielte Fragen, aus denen sich ergab, daß er genau unterrichtet war.

Das Argument Henry Reichholds, er habe den Aufsichtsratsvorsitz der RCAG nicht wegen seines finanziellen Engagements übernommen, weil dieses Engagement nie 5 Prozent seines Vermögens überstiegen habe, ist unwichtig. Hier werden offensichtlich Äpfel und Birnen miteinander verglichen, denn das gesamte Kapital eines Unternehmens kann ein halbes Prozent des Vermögens eines Mannes ausmachen, der dann aber in dem Unternehmen die führende Position hat.

Nach.dem deutschen Aktiengesetz ist die Verwaltung eines Unternehmens, zu der auch der Aufsichtsrat gehört, für die Geschäfte der Firma verantwortlich. Und wie stark Henry Reichhold sich bei dem Projekt der unglücklichen Oleonaphta engagiert hatte, geht aus einem Brief hervor, den der Reichhold-Partner, Deutsche Erdöl-AG (DEA), am 22. Mai 1963 wenige Monate