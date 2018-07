Von Werner Höfer

Wie er da so sitzt, strahlt er Gemütlichkeit aus; wie er da so spricht, drückt er Zuversicht aus. Der mittelgroße, mittelstarke Mann, der zum Jahresende pensioniert worden wäre, falls er Berufsbeamter wäre, könnte für den Chef einer Hotelkette gehalten werden, wenn er stolz von Hunderten von neuen Betten berichtet.

Dieser Mann ist Justizminister in dem Bundesland, das immer noch die meisten Einwohner und mithin auch die meisten Übeltäter aufweist, in Nordrhein-Westfalen. Vor gut einem Jahr berief Heinz Kühn den Rechtsanwalt Dr. Dr. Josef Neuberger in dieses Amt. Aus diesem Amt hat er etwas gemacht, was über die Grenzen der Rhein-Ruhr-Region hinaus bemerkt wurde. Bei allem Respekt, den der Jurist den Akten und den Paragraphen schuldet, glaubte er, auch außerhalb seines Amtsgebäudes nach dem Rechten schauen zu müssen, in Gefängnissen etwa.

„Ich kam immer unangemeldet. Ein angemeldeter Ministerbesuch ist sinnlos. Was ich gesehen habe, verschlug mir die Sprache – und den Atem. Vor mancher Zellentür ist mir fast schlecht geworden, wenn uns Gerüche entgegenschlugen, wie sie entstehen, wenn mehrere Menschen, menschenunwürdig, auf engstem Raum zusammengepfercht sind.“

Was den Düsseldorfer Justizminister, nach mannigfachen makabren Eindrücken, zu unbürokratischer Tat schreiten ließ, war ein „Vorgang“, der von Amts wegen auf seinem Schreibtisch landete: Da hatte ein früherer Bergmann und späterer Vertreter in einer westfälischen Strafanstalt 106 Wochen abzusitzen. Er saß zeitweise mit zwei weiteren Schicksalsgenossen in einer Ein-Mann-Zelle von vier Metern Länge und von einer Breite von wenig mehr als zwei Metern. Darin standen ein Doppelbett, ein Wandbett, ein Mini-Tisch sowie, offen nach allen Seiten, jene Einrichtung, die auch der Kaiser zu Fuß aufsuchte und bei deren Benutzung jeder Mensch den Anspruch auf die Majestät der Einsamkeit hat. Außer einem Fenster – nach Art der Gefängnisfenster – gab es weder einen Luftschacht noch eine Belüftungsanlage. Diese Unterbringung verstieß gegen jedwede Bestimmung, gegen alle Gesundheitsregeln, vor allem aber gegen die Mindestansprüche der Menschenwürde.

Ein Mann aus diesem Triumvirat beschwerte sich über diese westfälische Unterkunft. Die Berechtigung dieser Beschwerde wurde von jedermann auf dem langen Dienstwege zwischen einem Strafgefangenen und einem Justizminister anerkannt. Aber keiner wußte Rat, denn in keinem Kittchen war ein Zimmer frei.

Diesen Vorgang vor Augen und viele vergleichbare Fälle im Sinn, erließ der Landesjustizminister Neuberger Anfang August vorigen Jahres seine spektakuläre Stopp-Verordnung: Wer zum erstenmal mit Gefängnis und zudem mit weniger als drei Monaten bestraft worden war, wurde zum „Gefangenen im Wartestand“; er brauchte seine Strafe erst anzutreten, wenn der Staat in seinen Strafanstalten einen angemessenen Platz für ihn frei hatte.