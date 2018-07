Freiburg, Ende Januar

Der grobe Spott, daß die FDP der verlängerte rechte Flügel der CDU sei, traf selbst für den konservativen Kern dieser Partei zu keiner Zeit zu. Und die Vorstellung, sie könnte eines Tages der verlängerte linke Flügel der SPD genannt werden, hätte selbst als gewollte Übertreibung nicht genug ironisierbare Substanz. An einer so radikalen Schwenkung würde die Partei zerbrechen.

Als Rudi Dutschke vor der Freiburger Kongreßhalle den Professor Dahrendorf fragte, mit welchen sozialen Schichten er denn ein progressives Programm in der FDP durchsetzen wolle, gab Dahrendorf eine ausweichende Antwort. Mit den Maßstäben der alten Klassenanalyse, die den Gegebenheiten unserer Zeit nicht mehr entspreche, könne man der Problematik nicht gerecht werden, wie die Gesellschaft in Freiheit umgewandelt werden soll. Eine klare Antwort auf die Frage, wie die Gesellschaft nach einer solchen Umgestaltung aussehen solle, wisse er auch nicht, räumte Dahrendorf in realistischer Selbstbescheidung ein.

Von den "Reformern", die Dahrendorf für sich beanspruchen, sind einige bei der Beurteilung leichter erkennbarer Entwicklungen sehr viel weniger selbstkritisch. In einer von den Jungdemokraten und dem Liberalen Studentenbund verteilten Schrift war die Behauptung zu lesen, daß die Partei jetzt ohne "Mendes Führungsunfähigkeit sicher mit weit mehr als 100 Mandaten die entscheidende, weichenstellende Kraft des politischen Lebens hätte sein können". Es wurde freilich nicht verraten, woher sie diese 100 Mandate hätte nehmen sollen. Nach ihrem größten Wahlerfolg (den sie 1961 unter Mendes Führung erreicht hatte) war die FDP mit 67 Abgeordneten im Bundestag vertreten. Welche Politik hätte sie wohl machen sollen, um vier Jahre später diesen Erfolg noch fast zu verdoppeln?

Auch eine kleine Partei muß Gruppen, die ihr bisher fremd gegenüberstanden, für sich zu gewinnen trachten. Der Zug zur Volkspartei, der die großen Parteien verändert, wirkt auch bei den Liberalen. Aber einfacher wird ihre Lage dadurch nicht. Die FDP beherbergt in ihren Reihen heute mehr divergierende Kräfte als früher; das bringt ihr ähnliche Schwierigkeiten und Flügelkämpfe wie den großen Parteien, ohne daß sie auch nur annähernd gleiche Ausweitungschancen hätte.

Wie schwer es für Scheel sein wird, die auseinanderstrebenden Kräfte seiner Partei zu koordinieren – nun, Mende weiß davon ein Lied zu singen. Er hat es acht Jahre lang immer wieder versuchen. müssen. Vielleicht war der faire Beifall der großen Mehrheit für den scheidenden Bundesvorsitzenden auch auf einen Anflug von Anerkennung für diese Leistung zurückzuführen.

Scheel hat Mende gegenüber den Vorteil, daß ihm nicht sosehr der Geruch anhaftet, er strebe einseitig nach der Zusammenarbeit mit der CDU. Er wird also die Möglichkeiten der Oppositionsrolle für seine Partei besser nutzen können. Ob es der FDP freilich gelingen wird, die Unzufriedenheit im Lande über die Große Koalition für sich in Wahlgewinne umzumünzen, bleibt abzuwarten. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg wird einen ersten Hinweis geben.

Robert Strobel