Von Jean-Jacques Servan-Schreiber

Dreihundert europäische Industriegesellschaffen – sie beschäftigen mehr als zwei Millionen Lohnempfänger – haben sich zusammengeschlossen, um die europäischen Regierungen für das große Weltraumabenteuer zu interessieren. Für jede Nation, für jede Staatengruppe hat die Eroberung des Weltraums beträchtliche industrielle Konsequenzen. Sie erfordert technische Spezifikationen weit über dem heutigen Niveau und erzwingt somit den Fortschritt. Es ist den „Nebenergebnissen“ der Raumforschung zu verdanken, daß die amerikanische Industrie einen wichtigen technischen Durchbruch besonders auf dem Gebiet der hitzeempfindlichen Metalle, der Computer und der Vakuumindustrie erzielen konnte. Die moderne Nachrichtentechnik wird in einigen Jahren den Weg über den Weltraum benutzen. Schon jetzt werden die Wellenlängen für den internationalen Funkverkehr verteilt, der sich spezieller Satelliten bedienen darf. Die einzige hierfür bisher bestehende Gesellschaft ist amerikanisch.

Wenn die europäischen Nationen sich nicht gewaltig anstrengen, droht der Sektor der Gebrauchssatelliten, die nun in die eigentliche Phase ihres Einsatzes treten – Fernmeldewesen, Fernsehen, Meteorologie, Navigation –, für viele Jahre unter amerikanische Kontrolle zu geraten.

Wenn die europäischen Nationen sich auch ausnahmsweise damit abfinden, in einem Wirtschaftszweig nicht vertreten zu sein, was soll man dann jedoch von einem Verzicht halten, der einen ganzen Sektor betrifft? Ein globaler Verzicht Europas auf ein so wichtiges Gebiet wäre nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein historisches Faktum, das man schwerlich anders als eine Zustimmung zum eigenen Abstieg interpretieren könnte.

Die Etats der Nasa, die sich auf Milliarden Dollar belaufen, haben schon vor zwei Jahren die amerikanische Spitzenindustrie miteinbezogen. Ab 1970 also wird die Welle der Lieferungen aus der amerikanischen Weltraumindustrie in ihrer ganzen Fülle die übrige Welt überschwemmen.

Zunächst muß man erkennen oder vielmehr bestätigen, daß, abgesehen von gewissen wissenschaftlichen Experimenten, kein wirklich bedeutendes Vorhaben in der Weltraumforschung im Bereich der Möglichkeiten einer einzigen europäischen Nation liegt. Eine gemeinsame Aktion der europäischen Länder ist erforderlich. Die Nachrichtenverbindung über Satelliten ist jetzt Sache einer weltweiten Organisation. Die Navigation und die Meteorologie werden es ebenfalls sein. Das Prinzip ist der Wettstreit im Weltraum. Wenn die Nationen Europas nicht einem Bilateralismus verfallen, wobei sich jede einzelne mit Amerika verbündet und so ein gut Teil ihrer Persönlichkeit verliert, dann ist die Notwendigkeit einer Union auf dem Gebiet der Raumforschung für sie um so zwingender.

Diese gemeinsame Aktion muß alle Sektoren raumforschungstechnischer Aktivität erfassen. Die finanzielle Anstrengung, die für die Durchführung großer Projekte notwendig ist, kann nur geleistet werden, wenn eine vollständige Koordinierung Lücken und Doppelarbeit ausschließt. In den USA erfüllt zum größten Teil die Nasa diese Funktion.