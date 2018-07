Warschau, Ende Januar

Mit genau zehn Jahren Verspätung hat ein Bundesaußenminister "sachliche Berührungspunkte" zwischen den Abrüstungs- und den Entspannungsvorstellungen seines polnischen Kollegen Rapacki und der bundesdeutschen Politik entdeckt. Ist er damit wirklich, wie es zunächst schien, nur auf kühle, ungläubige Ablehnung bei den Polen gestoßen?

Die bisher einzige halbamtliche Äußerung aus Warschau, eine kommentierende Meldung der Nachrichtenagentur PAP vom 13. Januar, ließ diesen Eindruck entstehen; doch zwei Wochen später ist mir in Warschau von mehreren, auch amtlichen Gesprächspartnern versichert worden, es gäbe keinen offiziellen Kommentar zu Brandts Rede vor dem Rhein-Ruhr-Klub vom 11. Januar. Die PAP-Äußerung war, so hörte man, die Folge "journalistischer Voreile".

Auch eine solche Nuance mildert nur wenig die Skepsis, mit der Warschau die Bonner Bemühungen um ein besseres Klima nach wie vor betrachtet; allenfalls ist diese Nuance ein Zeichen dafür, daß sich die polnische Diplomatie den geringen Bewegungsspielraum, den sie besitzt, nicht weiter einengen lassen will – zumal ja ihre sowjetischen Freunde den Draht nach Bonn auch nicht ganz abreißen lassen.

Willy Brandt selbst hat in einem Fernsehinterview am 18. Januar Geduld, ja Verständnis für diese polnische Skepsis gezeigt. Sie ist – das scheint Brandt zu ahnen – nicht nur eine Felge der Verhärtung, die seit jener Zeit eintrat, als Bundesaußenminister von Brentano am 23. Januar 1958 Rapacki unterstellte, er wolle das Januar ische Gleichgewicht erschüttern, und seit die damalige Bundesregierung die polnischen Vorschläge vom 14. Februar 1958, die ihr übermittelt wurden, nicht einmal einer schriftlichen Antwort, sonden, nur einer Empfangsbestätigung würdigte, die das Auswärtige Amt damals mit Mühe von Adenauer erwirkte.

Aber nicht nur die Geschichte jener zehn verlorenen Jahre lastet auf dem nun zaghaft begonnenen Ferndialog. Die Vorbedingungen und "maximalistischen Standpunkte", die Brandt vor dem Rhein-Ruhr-Klub an der polnischen Politik kritisierte, sind die Quittung für jenes Minimum, auf das sich diese Politik nicht zuletzt durch deutsche Unterlassungen eingeengt sieht. Den schmalen Raum dennoch zu nutzen, hatte Rapacki am 7. Januar in seinem Interview für das polnische Parteiorgan "Trybuna Ludu" versucht.

Vier Tage später bestätigte ihm Brandt wirklich, "daß sich die Sicherheit Europas auf ein kollektives Sicherheitssystem gründen soll, das die Beseitigung der gegenwärtigen Teilung Europas in gegnerische Militärgruppierungen erlaubt". Rapacki hatte hinzugefügt: "Es gibt auch andere Meinungen ..., daß nämlich der Atlantikpakt ein Instrument der Gespräche mit dem Osten, der Verhandlungen über das Thema Entspannung und Zusammenarbeit werden soll... Zweifellos meinen viele Leute ehrlich, daß sich für längere Zeit die Sicherheit Europas auf das sogenannte Gleichgewicht zwischen Ost und West, zwischen Atlantik- und Warschauer Pakt gründen kann und soll. Und daß unter diesen Umständen die NATO zum Instrument der Verständigung wird."