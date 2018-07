Sehr sehenswert:

„Der zweite Atem“ (Le deuxième souffle), von Jean-Pierre Melville. Flucht aus dem Zuchthaus – der große Coup – Entlarvung und Scheitern. Stationen aus einem Gangsterleben, noch einmal mit fast gleichgültiger Routine repetiert.

„Tanz der Vampire“. Weniger, als daß er sie parodierte, stellt Roman Polanski die Standardmotive des Gruselromans und -films vom Kopf auf die Beine. Der Schrecken dringt hier nicht, wie üblich, von außen ein in eine wohlgeordnete Welt, um schließlich wieder aus ihr zu verschwinden; er gehört zu ihr, als ein schon vertrauter Aspekt, der mit Lachen gesehen werden will, auch wenn er am Ende die Oberhand gewinnt.

„48 Stunden bis Acapulco“, von Klaus Lemke. „La Chinoise“, von Jean-Luc Godard. „Belle de Jour – Schöne des Tages“, von Luis Buñuel. „Die Nonne“, von Jacques Rivette. „Der Start“, von Jerzy Skolimowski. „Bonnie und Clyde“, von Arthur Penn.

Im Fernsehen:

„Iwan der Schreckliche“ (Iwan Grosnyj). Sergej M. Eisensteins letzter, zweiteiliger Film (1942 bis 1946), ein monumentales Fragment, Exposition und Mittelstück einer geplanten Trilogie, die pathetische Biographie eines Herrschers, Geschichtsepos und Psychoanalyse der Macht in einem. Für den ersten Teil wurde der Autor von Stalin dekoriert, für den zweiten in Acht und Bann getan. (Zweites Programm, Teil I: 5. 2., Teil II: 7.2.)

Sehenswert: